Обыски прошли в штаб-квартире партии «Альтернатива для Германии»

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По информации журналистов, обыскивать кабинеты начали в 09:00 по местному времени в штаб-квартире партии в столице Нижней Саксонии Ганновере.

Депутата Ансгара Шледде лишили неприкосновенности по подозрению в незадекларированных пожертвованиях, сумма которых составила 48 тысяч евро.

Шледде занимает пост заместителя председателя АдГ в Нижней Саксонии и решил выдвинуться на место председателя в следующие выходные.

Ранее стало известно, что действия старшего прокурора и прокурора генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне в Германии проверят из-за жалобы двух человек , среди которых оказался российский предприниматель Алишер Усманов. Сотрудников ведомства заподозрили в препятствовании правосудию.

Обыски провели в штаб-квартире партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Ганновере в ФРГ. Как сообщило издание Bild , это случилось после лишения депутатской неприкосновенности двух политиков правой партии, их заподозрили в нарушении закона о партийных пожертвованиях.