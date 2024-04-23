23 апреля 2024, 10:58

Обыски начались у оппозиционеров в Молдавии

Global Look Press
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Полиция Молдавии проводит обыски у оппозиционеров. Об этом сообщила РИА «Новости» депутат парламента Марина Таубер.

«Есть информация про обыски у оппозиции, но пока подтвердить количество людей и все детали дать не могу, потому что мы только узнали», - сказала она.

Депутат отметила, что оппозиция общается с адвокатами и анализирует ситуацию. Масштабы обысков пока неизвестны, уточнила Таубер.

Как сообщил RT со ссылкой на источник, к некоторым представителям оппозиции силовики пришли домой. У них забрали деньги и телефоны. Накануне в аэропорту Кишинева задержали участников съезда «Победа» , которые вернулись из Москвы.

Депутат парламента Молдавии, представитель оппозиционной партии «Возрождение» Ирина Лозован рассказала «Известиям» , что одной женщине потребовалась помощь медиков. По ее словам, пограничники не объяснили точную причину задержки на пункте пропуска.

Молдавия Депутаты Полиция
23 апреля 2024, 09:58
Россия всегда побеждала в войнах за справедливость — Медведчук
РИА «Новости»
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Участвуя в вооруженных конфликтах, Россия стремилась к справедливости, а не к обогащению. Именно поэтому она всегда побеждала, заявил РИА «Новости» лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», украинский оппозиционер Виктор Медведчук.

«Россия всегда побеждала, потому что целью ее войн было ни обогащение, ни желание навязать свою культуру и правила игры, а справедливость, как ее понимала тогда эпоха», - сказал он.

Виктор Медведчук заявил, что в контексте нынешнего конфликта на Украине справедливостью можно считать демонтаж диктатуры коллективного Запада. Он сказал, что для успешного достижения этой цели создали необходимые экономические и политические условия. Политик предупредил, что по мере вовлеченности в противостояние потери Запада лишь возрастут.

Президент Украины Владимир Зеленский лишил свою страну государственности, заявил Виктор Медведчук в авторской статье на сайте kp.ru. Оппозиционер спрогнозировал отставку украинского лидера и расширение России.

Участвуя в вооруженных конфликтах, Россия стремилась к справедливости, а не к обогащению. Именно поэтому она всегда побеждала, заявил РИА «Новости» лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», украинский оппозиционер Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук Международные отношения Войны Россия Запад
23 апреля 2024, 09:06
«Просто раздавлена». Матвиенко назвала Европу полным вассалом США
РИА «Новости»
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Если раньше страны Европы зависели от США только в военном отношении, то теперь стали их полными вассалами. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об этом в интервью генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, сообщило РИА «Новости».

«Американцы просто положили Европу. Положили. И экономически, и политически. И Европа стала полным вассалом. Она и так была в сфере безопасности, обороны вассалом. А сейчас она просто раздавлена американцами», - сказала она.

Валентина Матвиенко заявила, что цель США - снизить конкурентоспособность Европы еще сильнее. По ее словам, Штаты стремились «додушить» союзников.

Россия даст жесткий и адекватный ответ на изъятие своих зарубежных активов, предупредила спикер Совфеда. Она сообщила, что законопроект уже разработали. По словам Валентины Матвиенко, конфискация станет беспрецедентным и разрушительным шагом для мировой экономики.

Спикер Совфеда прокомментировала гибель военкора Семена Еремина в зоне СВО. Она назвала произошедшее целенаправленным подлым убийством.

«Известия» сообщили, что он умер 19 апреля.

США Международные отношения Европа Запад Евросоюз
23 апреля 2024, 09:01
Последствия изъятия активов России раскрыли в Совфеде
РИА «Новости»
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Совет Федерации готов незамедлительно приступить к рассмотрению ответных мир в случае изъятия заблокированных активов на Западе в пользу киевского режима. Об этом в интервью гендиректору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву сказала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, сообщило РИА «Новости».

«Совфед готов незамедлительно рассмотреть ответные меры на изъятие заблокированных активов Росси в пользу Украины», - подчеркнула она.

Матвиенко отметила, что в этом случае Европа сама понесет серьезные убытки.

«В случае конфискации замороженных активов России европейцы потеряют больше, чем мы. Поэтому в Европе этого боятся. Они понимают, что так делать нельзя, это разрушает мировую экономику. Это нелегитимный и незаконный шаг», - добавила сенатор.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал обычной кражей закон в США о конфискации активов России в пользу Украины.

США Совет Федерации РФ Европа Россия Валентина Матвиенко
23 апреля 2024, 08:36
Испанский капрал погиб на учениях НАТО
Unsplash
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На полигоне Бемово-Писке в результате несчастного случая погиб испанский капрал. Он участвовал в ежегодных учениях НАТО Saber Strike, сообщило Минобороны Польши на своей странице в соцсети X.

«Мы выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью испанского солдата во время международных учений Saber Strike», - заявила пресс-служба.

Мужчина входил в группу регулярных войск Сеуты и погиб во время тактических учений с боевой стрельбой. Соболезнования близким офицера выразили председатель правительства Испании Педро Санчес и командование сухопутных войск Польши.

Имя покойного не назвали, указав только инициалы - B. G. P. A. Сайт RTVE сообщил, что офицер родом из Эквадора, ему 43 года. Мужчина заступил на службу в 2004 году. У капрала остались две дочери.

Международные учения Saber Strike проводили ежегодно. В 2018 году конвой военных НАТО по пути к месту маневров столкнулся с гражданской машиной Volkswagen Passat. Пострадали мужчина и пятилетний ребенок.

Военные учения Военные Испания Польша Армия

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