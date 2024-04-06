Обычная провокация. Премьер Молдавии осудил атаку дрона на воинскую часть в ПМР

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Глава правительства призвал обратить внимание на реакцию общества. По его словам, подобные действия уже не могут вызвать панику или страх.

«Мы столкнулись с еще одной обычной провокацией», - подчеркнул Речан.

БПЛА рухнул на военный объект 5 апреля, в результате прогремел взрыв. Из-за этого пострадал автомобиль с радиолокационной станцией. Следователи начали изучать обстоятельства падения дрона.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также назвала атаку БПЛА провокацией. Действия направлены на обострение и без того напряженной ситуации вокруг Приднестровья, считает дипломат.