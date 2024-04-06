06 апреля 2024, 19:30

Обычная провокация. Премьер Молдавии осудил атаку дрона на воинскую часть в ПМР

РИА «Новости»
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Атака дрона-камикадзе на воинскую часть в Приднестровье является провокацией. Такое заявление сделал премьер-министр Молдавии Дорин Речан, чьи слова привело РИА «Новости».

Глава правительства призвал обратить внимание на реакцию общества. По его словам, подобные действия уже не могут вызвать панику или страх.

«Мы столкнулись с еще одной обычной провокацией», - подчеркнул Речан.

БПЛА рухнул на военный объект 5 апреля, в результате прогремел взрыв. Из-за этого пострадал автомобиль с радиолокационной станцией. Следователи начали изучать обстоятельства падения дрона.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также назвала атаку БПЛА провокацией. Действия направлены на обострение и без того напряженной ситуации вокруг Приднестровья, считает дипломат.

Беспилотники Взрывы Молдавия Приднестровье
06 апреля 2024, 20:49
Грету Тунберг задержали на протестной акции в Нидерландах
РИА «Новости»
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Полиция Нидерландов задержала активистку Грету Тунберг на несанкционированной акции протеста в Гааге. Об этом сообщил телеканал NOS.

Демонстранты выступили против субсидирования использования ископаемого топлива в климатической политике. В знак протеста активисты попытались перекрыть перекресток между улицами Корт-Вурхаут и Конингскаде, а также автомагистраль А12.

Сама Тунберг заявила, что задержание прошло мирно. Вместе с ней правоохранители остановили и других активистов.

В ноябре 2023 года выступление Тунберг в Амстердаме прервали из-за ее пропалестинской позиции. Активистка пришла на климатический митинг с черно-белым шарфом Палестины. Сначала Тунберг высказалась в защиту климата, а затем пригласила на сцену палестинку, обвинившую Израиль в геноциде.

Протесты Нидерланды Грета Тунберг
06 апреля 2024, 20:45
Президент Финляндии поддержал решение о бессрочном закрытии границ с Россией
РИА «Новости»
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Президент Финляндии Александр Стубб посчитал правильным решение правительства о бессрочном закрытии автомобильных КПП на границе с Россией. Об этом он сообщил в традиционном субботнем интервью телеканала Yle.

«Решение сохранить восточную границу закрытой - правильное решение», - заявил Стубб.

Глава государства считает, что действия правительства позволили избежать хаоса, границу закрыли, чтобы ситуация с беженцами не вышла из-под контроля.

В четверг правительство Финляндии продлило на неопределенный срок закрытие автомобильных КПП на границе с Россией. С 15 апреля приостановят работу пограничные пункты для морского транспорта, в том числе прогулочных судов.

В ближайшее время Финляндия не сможет восстановить отношения с Россией, считает посол в Хельсинки. Возврата к прежнему формату сотрудничества уже не будет, Финляндия стала страной НАТО.

Финляндия Россия
06 апреля 2024, 19:56
Стало известно, зачем США используют русофобские лозунги о космосе
РИА «Новости»
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Русофобские лозунги нужны Соединенным Штатам Америки для оправдания собственных целей. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в США.

«Рассматриваем информационные манипуляции Пентагона как очередное подтверждение попыток США использовать русофобские лозунги для оправдания собственных планов по военному освоению космоса», - передали в дипмиссии.

Как отметили в посольстве, именно США и союзники блокируют разработку юридического документа. Россия и Китай несколько лет занимаются подготовкой мер, чтобы не позволить превратить космос в арену вооруженного противостояния.

Россия не планирует размещать оружие в космосе и держит на контроле ситуацию с точки зрения нейтрализации угроз. Страна выступает против милитаризации космоса. Однако американская сторона обвинила РФ в желании вывести в космос ядерные боеголовки еще в феврале. По мнению представителей Штатов, это случится уже в 2024 году.

США Россия Космос Китай
06 апреля 2024, 18:49
Больная крыса выскочила из унитаза и покусала канадца
Unsplash
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Житель Монреаля заразился лептоспирозом после того, как на него набросилась выпрыгнувшая из туалета крыса. Об этом сообщило издание Metro.

Пожилой мужчина обнаружил у себя дома в унитазе грызуна и попытался выбросить животное. Крыса дважды покусала 76-летнего канадца, после чего тот обратился в больницу. Врачи сделали пострадавшему укол от столбняка и отпустили домой.

Через три недели канадцу стало плохо: начались мигрени, резко упало давление. Врачи диагностировали у мужчины лептоспироз и поражение почек. За несколько дней у пенсионера развился сепсис, но медикам удалось спасти мужчину.

Ранее жительница Саратова нашла у себя дома двух питонов , которые сбежали из соседней квартиры через канализацию. Позже хозяин животных признался, что смыл трех змей в унитаз вместе с крысами.

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