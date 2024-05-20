Обязанности Раиси до выборов возложат на первого вице-президента Ирана
Обязанности президента Ирана Эбрахима Раиси до новых выборов будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Об этом сообщил телеканал IRIB.
В течение 50 дней специальный совет должен провести выборы нового президента Ирана. В его состав войдут главы судебной и законодательной ветвей власти, а также сам самого вице-президент.
Утром в понедельник гибель Раиси в результате крушения вертолета Ми-171 в труднодоступном районе подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури. В социальной сети X он опубликовал фотографию с Раиси и сопроводил ее текстом: «Мы принадлежим Аллаху. Воистину, мы к Нему вернемся».
Также с утра 20 мая правительство Ирана проведет экстренное заседание под руководством Мохбара.