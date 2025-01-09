Объявление номинантов на «Оскар» перенесли из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Американский лидер Джо Байден отказался от визита в Италию, чтобы сосредоточиться на мерах по урегулированию продолжающихся пожаров в Калифорнии. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее процитировало РИА «Новости».

«Президент принял решение отменить запланированную поездку в Италию, чтобы продолжить направлять все ресурсы федерального уровня на борьбу с последствиями пожаров», - сказала она.

Карин Жан-Пьер отметила, что Байден встретился со спасателями и правоохранителями, а также ввел режим масштабного бедствия в штате. Это не только поможет местным властям ликвидировать последствия пожаров, но и даст возможность жителям воспользоваться федеральной помощью. В нее входят пособия на ремонт домов, временное жилье, недорогие займы на покрытие потерь имущества и другие программы для помощи людям.

Специалисты еще не закончили оценивать ущерб от пожаров в Калифорнии, но в дальнейшем помощь местным жителям могут расширить.