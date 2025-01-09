Объявление номинантов на «Оскар» перенесли из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Объявление номинантов на премию «Оскар» перенесли из-за природных пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на письмо киноакадемии США.
«Объявление номинантов на предстоящую премию „Оскар“ перенесено с пятницы, 17 января, на воскресенье, 19 января, из-за лесных пожаров», - уточнили организаторы мероприятия.
Срок голосования по выбору номинантов продлили на два дня - до 14 января.
Администрация президента США Джо Байдена ранее ввела в Калифорнии режим масштабного стихийного бедствия , чтобы местным властям было проще ликвидировать последствия сильнейших пожаров.
Распоряжение даст жителям округа Лос-Анджелес возможность воспользоваться федеральной помощью. Они смогут получить пособия на временное жилье и ремонт домов.