18 мая 2024, 16:33

Обвиняемого в покушении на Фицо заключили под стражу

Global Look Press
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Суд избрал меру пересечения для 71-летнего Юрая Цинтулы, обвиняемого в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщило издание TA3.

Цинтулу заключили под стражу. Во время заседания мужчина признал свою вину. Уточняется, что он на законных основаниях хранил оружие более 30 лет.

Заседание суда состоялось в городе Пезинок на западе Словакии. Цинтулу доставили туда при повышенных мерах безопасности.

Фицо получил ранения во время стрельбы в городе Гандлова. Нападавшего удалось оперативно задержать. Глава правительства перенес несколько операций. Сейчас он находится в сознании, но его состояние остается тяжелым. Это не позволяет перевести его в столичную больницу.

Суд Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
18 мая 2024, 15:52
Европа стала неактуальным партнером для России
Unsplash
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Европейские страны не являются востребованными партнерами для России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Его слова в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Помню, как Дмитрий Тренин (политолог - прим. ред.) в одной из своих статей написал, что Европа как партнер для нас не актуальна как минимум на одно поколение. Не могу не согласиться», - процитировала Захарова главу МИД.

Как отмечал дипломат, неактуальность уже ощущается на практике. Кроме того, многие факты говорят в пользу такого прогноза.

Иностранные власти нередко делают абсурдные заявления, будто президент России Владимир Путин собирается «захватить Европу». Американский журналист Такер Карлсон ранее назвал подобные высказывания бредовыми и безумными.

Сергей Лавров Мария Захарова Европа Россия МИД РФ
18 мая 2024, 15:37
Путин поделился с президентом Казахстана впечатлениями от визита в Китай
Пресс-служба Кремля
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Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили укрепление отношений двух стран, сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер также рассказал Токаеву о своих впечатлениях от государственного визита в Китай.

Казахстан Кремль Владимир Путин Китай
18 мая 2024, 15:23
Вице-премьер Словакии объяснил, почему Фицо не перевозят в столичную больницу
Global Look Press
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в сознании, но его состояние остается тяжелым. Об этом сообщил вице-премьер страны, глава Минобороны Роберт Калиняк, чьи слова привело Словацкое радио.

«Его состояние серьезное, оно не позволяет в ближайшем будущем провести такой перевод», - сказал Калиняк.

Сейчас Фицо находится в больнице в городе Банска-Бистрица.

Покушение на главу правительства Словакии произошло 15 мая после заседания кабмина. Фицо ранили в грудь, живот и конечность. Нападавшего задержали, им оказался писатель, либеральный активист Юрай Цинтула. Его доставили в суд 18 мая. Перевозку осуществляли при повышенных мерах безопасности.

Больницы Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
18 мая 2024, 14:46
Переговоры Путина и Си Цзиньпина упрочнили «химию» между странами
Global Look Press
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Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры успешно и с хорошим настроением. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он подчеркнул, что встреча двух лидеров в Пекине проходила в благожелательной атмосфере.

«Была совершенно расслабленная атмосфера, которая помогает лучше друг друга понимать, шутить, рассказывать разные истории. То есть „химия“ упрочилась, в конце концов», - рассказал Ушаков о неформальной встрече в узком составе.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США выражают беспокойство из-за укрепления отношений России и Китая. Таким образом он прокомментировал поездку Путина в Пекин. Американский чиновник добавил, что руководство страны будет следить за тем, как развиваются российско-китайские отношения.

Переговоры Владимир Путин Китай Си Цзиньпин

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