Обвинительный приговор Трампу навредит Байдену

Обвинительный приговор бывшему американскому президенту Дональду Трампу не станет однозначной победой для действующего лидера США Джо Байдена. Как сообщила газета Politico , дело может привлечь внимание к его сыну Хантеру Байдену.

«Команда Байдена теперь переживает трудный период», - отметили журналисты.

Через пару дней после окончания суда над Дональдом Трампом, сын Байдена тоже окажется на слушании. Молодого человека обвиняют в незаконном хранении оружия.

«Это даст республиканцам возможность пойти в наступление», - уверены авторы публикации.

Суд присяжных в Нью-Йорке ранее признал Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе. Сам политик уверяет, что невиновен в преступлении и считает вердикт «позорным».

Соратник Трампа пригрозил плохими последствиями из-за решения присяжных. Но политик может обжаловать вердикт , также это не мешает ему баллотироваться на выборы президента. Белый дом сдержанно отреагировал на обвинение Трампа.