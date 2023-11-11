Обвинения Запада по сотрудничеству России и КНДР сочли бездоказательными

Ампутации и инвалидность. Сотрудники SpaceX пожаловались на небезопасную политику Маска

Читайте нас в:

Сотрудники компании SpaceX, владельцем которой является Илон Маск, за последние девять лет получили более 600 травм на производстве. Желание главы корпорации как можно быстрее совершить полет на Марс обернулось для рабочих ампутациями и серьезными травмами, сообщило агентство Reuters.

«Многие травмы были серьезными и приводили к инвалидности», - указали в публикации.

В компании зафиксировали ампутации конечностей, переломы костей, в том числе черепа, вывихи, ожоги, травмы глаз и множественные раны.

Работники SpaceX рассказали, что причинами несчастных случаев на производстве было пренебрежение правилами безопасности из-за спешки Маска. При этом компания придерживается позиции, что рабочие несут полную ответственность за собственную безопасность.

Сам Маск также несерьезно относится к технике безопасности, пожаловались сотрудники компании. Например, четверо из них видели, как бизнесмен играл с новым огнеметом и отговаривал рабочих от ношения защитной одежды.

Кроме того, миллиардер требовал перекрасить оборудование в синий или черный цвет вместо положенного желтого, потому что ему не нравятся яркие цвета.

Ранее Маск попал в скандал из-за обвинений стюардессы в домогательствах. SрасеХ пришлось выплатить девушке 250 тысяч долларов.