11 ноября 2023, 13:11

Обвинения Запада по сотрудничеству России и КНДР сочли бездоказательными

РИА «Новости»
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Обвинения некоторых западных стран о якобы незаконном военно-техническом сотрудничестве России и Северной Кореи являются бездоказательными и голословными. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«Предъявленные обвинения коллективного Запада в сотрудничестве России и Северной Кореи являются бездоказательными и голословными», - сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия всегда ответственно выполняет принятые международные обязательства, в том числе резолюции Совета Безопасности ООН.

«Но это не мешает нам развивать отношения на основе сотрудничества и дружбы со своими соседями, в том числе КНДР. А критикам нужно чаще смотреть в зеркало, прежде чем пытаться учить остальных. Ведь именно США и их сателлиты нарушают международное право и накачивают оружием киевский режим», - добавила Захарова.

Ранее в Госдепе заявили о намерении принять шаги, чтобы помешать военно-техническому сотрудничеству Северной Кореи и России.

Мария Захарова Россия КНДР
11 ноября 2023, 13:12
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
РИА «Новости»
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Сирены воздушной тревоги сработали во всех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные информационного сервиса по уведомлению населения.

Местным жителям рекомендовали находиться в укрытии до окончания действия воздушной тревоги, а также не выходить на улицу и открытое пространство.

Украина
11 ноября 2023, 13:05
Ампутации и инвалидность. Сотрудники SpaceX пожаловались на небезопасную политику Маска
Википедия
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Сотрудники компании SpaceX, владельцем которой является Илон Маск, за последние девять лет получили более 600 травм на производстве. Желание главы корпорации как можно быстрее совершить полет на Марс обернулось для рабочих ампутациями и серьезными травмами, сообщило агентство Reuters.

«Многие травмы были серьезными и приводили к инвалидности», - указали в публикации.

В компании зафиксировали ампутации конечностей, переломы костей, в том числе черепа, вывихи, ожоги, травмы глаз и множественные раны.

Работники SpaceX рассказали, что причинами несчастных случаев на производстве было пренебрежение правилами безопасности из-за спешки Маска. При этом компания придерживается позиции, что рабочие несут полную ответственность за собственную безопасность.

Сам Маск также несерьезно относится к технике безопасности, пожаловались сотрудники компании. Например, четверо из них видели, как бизнесмен играл с новым огнеметом и отговаривал рабочих от ношения защитной одежды.

Кроме того, миллиардер требовал перекрасить оборудование в синий или черный цвет вместо положенного желтого, потому что ему не нравятся яркие цвета.

Ранее Маск попал в скандал из-за обвинений стюардессы в домогательствах. SрасеХ пришлось выплатить девушке 250 тысяч долларов.

SpaceX Илон Маск
11 ноября 2023, 12:35
Второй Майдан. США разработали план по свержению Зеленского
РИА «Новости»
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Коллективный Запад сместит президента Украины Владимира Зеленского с поста из-за масштабных провалов ВСУ и невозможности республики одержать победу в конфликте. Об этом заявил бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times.

«Либо Зеленский будет вынужден провести президентские выборы, <…> и тогда его сменят, либо, если будет сопротивляться, его все равно уберут в результате революции», - указал он.

Брайен подчеркнул, что Запад осознал неспособность украинской власти привести свою страну к победе. Это подтверждают многочисленные поражения ВСУ и уничтожение дорогостоящей техники.

Поэтому лучшим итогом для Соединенных Штатов и Украины станут переговоры с Россией. В ином случае правительство республики ждет крах.

«Но Зеленский не собирается добровольно уходить, поэтому проблема, как заставить его уйти в отставку, остается нерешенной», - заключил Брайен.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что военные Украины могут свергнуть Зеленского , чтобы завершить конфликт и сохранить имеющиеся у страны территории.

США Владимир Зеленский Запад Украина
11 ноября 2023, 12:13
Кандидат в президенты США признал армию России сильнейшим оппонентом
pxhere.com
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Соединенные Штаты должны избегать столкновения с Россией и Китаем, так как конфликт такого масштаба обернется уничтожением страны. Об этом заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в эфире PBD Podcast.

«Если Россия и Китай будут в военном альянсе, а мы ввяжемся в третью мировую войну, <…> Соединенные Штаты Америки, какими мы их знаем сегодня, могут прекратить существовать», - указал он.

Рамасвами напомнил, что РФ и КНР обладают серьезными военно-космическими силами. При этом у США нет значимых оборонительных возможностей в космическом пространстве.

Политик добавил, что на данный момент Соединенные Штаты находятся в крайне слабом экономическом и военном положении.

«Российские гиперзвуковые ракеты невозможно перехватить старыми системами ПВО», - заключил кандидат в президенты Соединенных Штатов.

Ранее Вивек Рамасвами пообещал предложить российскому президенту Владимиру Путину сделку. В случае победы на президентских выборах он обязался не принимать Украину в состав НАТО. Взамен Россия, по его задумке, должна расторгнуть военный союз с Китаем.

США Россия Китай

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