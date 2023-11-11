Обвинения Запада по сотрудничеству России и КНДР сочли бездоказательными
Обвинения некоторых западных стран о якобы незаконном военно-техническом сотрудничестве России и Северной Кореи являются бездоказательными и голословными. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.
«Предъявленные обвинения коллективного Запада в сотрудничестве России и Северной Кореи являются бездоказательными и голословными», - сказала Захарова.
Дипломат подчеркнула, что Россия всегда ответственно выполняет принятые международные обязательства, в том числе резолюции Совета Безопасности ООН.
«Но это не мешает нам развивать отношения на основе сотрудничества и дружбы со своими соседями, в том числе КНДР. А критикам нужно чаще смотреть в зеркало, прежде чем пытаться учить остальных. Ведь именно США и их сателлиты нарушают международное право и накачивают оружием киевский режим», - добавила Захарова.
Ранее в Госдепе заявили о намерении принять шаги, чтобы помешать военно-техническому сотрудничеству Северной Кореи и России.