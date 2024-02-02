Обвинения в причастности России к протестам фермеров высмеяли на Западе

Обозреватель высмеял предположения о возможной причастности России к протестам фермеров. По его словам, демонстрации стали результатом «бредовой элитарной внутренней политики» в европейских странах, которую вели на протяжении 10 лет.

Также Боуз отреагировал на кадры с акций протеста во Франции, на которых участвовали дети.

«Похоже, [президент России] Владимир Путин теперь решил пойти на эскалацию, лично убедив этих детей присоединиться», - иронично отметил журналист.

Во Франции фермеры вышли на протесты , перекрыли дороги тракторами и стогами сена. Также демонстранты закидали административные здания навозом и мусором. Фермеры потребовали признать, что их работа важна и горожане без них не справятся.