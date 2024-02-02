02 февраля 2024, 09:17

Обвинения в причастности России к протестам фермеров высмеяли на Западе

Pxhere
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Европейские фермеры вышли на протесты из-за абсурдной политики ЕС, а не из-за России. Такое мнение выразил журналист из Ирландии Чей Боуз в своем аккаунте на странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Обозреватель высмеял предположения о возможной причастности России к протестам фермеров. По его словам, демонстрации стали результатом «бредовой элитарной внутренней политики» в европейских странах, которую вели на протяжении 10 лет.

Также Боуз отреагировал на кадры с акций протеста во Франции, на которых участвовали дети.

«Похоже, [президент России] Владимир Путин теперь решил пойти на эскалацию, лично убедив этих детей присоединиться», - иронично отметил журналист.

Во Франции фермеры вышли на протесты , перекрыли дороги тракторами и стогами сена. Также демонстранты закидали административные здания навозом и мусором. Фермеры потребовали признать, что их работа важна и горожане без них не справятся.

Дети Протесты Запад Владимир Путин Франция
02 февраля 2024, 09:36
FT узнала о связи премьера Венгрии с организацией протестов фермеров
Global Look Press
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Акции против сельхозполитики ЕС в Брюсселе в конце января организовали при участии центра MCC Brussels. В его руководство входит советник премьер-министра Виктора Орбана Балаж Орбан, сообщила Financial Times.

Протесты фермеров затронули многие европейские страны. Среди них - Германия , Италия, Польша и Франция. В последней на улицы даже вывели бронетехнику , чтобы сдерживать протестующих.

В середине января акции начались и в Бельгии. Участники протестов недовольны политикой ЕС в сфере сельского хозяйства, ростом цен на топливо, а также выступают против вводимых экостандартов. В минувшем году фермеры также высказывали жалобы из-за притока в Европу дешевой украинской продукции.

Как уточнила FT, MCC Brussels представляет подразделение колледжа Mathias Corvinus Collegium, близкого к венгерским властям. MCC находится в Будапеште и получал от правительства огромные средства. В 2022-м, по данным Poltico, речь шла о «миллиардах форинтов», отметил РБК.

Организация называла своей целью создание альтернативы культурному ландшафту Европы. В 2023-м после запуска брюссельского офиса MCC у него появились два меда, критикующие власти ЕС, - это The European Conservative и The Brussels Signal.

Венгрия Европа
02 февраля 2024, 09:25
Возможной причиной аварии на ТЭЦ Бишкека назвали диверсию
РИА «Новости»
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Одной из возможных причин аварии на теплоэлектростанции Бишкека могла быть диверсия. Об этом рассказал министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Бообек Ажикеев. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что на месте ведут работы по установлению причин аварии. Пока специалисты рассматривают две версии ЧП. Одна из них - диверсия.

«Потому что предварительно было несколько хлопков в три часа ночи (полночь по московскому времени. - прим. ред.). И конечно, техногенную составляющую мы не исключаем. Могут быть и технические моменты», - подчеркнул он.

В Бишкеке в ночь на пятницу, 2 февраля, произошла авария на ТЭЦ. Предварительно известно, что на месте взорвался один из котлов. Из-за этого оборудование ТЭЦ частично вышло из строя. Так как это единственная станция в Бишкеке, многие местные жители остались без горячей воды и отопления. Пострадали пять человек, двое из них в крайне тяжелом состоянии.

В середине января в Киргизии рухнул военный вертолет Ми-8. В результате крушения погиб один человек.

Киргизия Отопление
02 февраля 2024, 08:49
КНДР устроила четвертые с начала года ракетные пуски
РИА «Новости»
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Северная Корея запустила с западного побережья несколько крылатых ракет. Южная Корея заявила о контроле над ситуацией, сообщило агентство Yonhap.

Ракетные пуски зафиксировали около 11:00 (05:00 по московскому времени). Военные КНДР открыли огонь с западного побережья в сторону Желтого моря. Количество снарядов в Южной Корее не уточнили.

«Укрепляя наш мониторинг и бдительность, наши военные тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи», - объявил Объединенный комитет начальников штабов.

Пуск 2 февраля стал четвертым с начала 2024 года. Северокорейские военные направили еще несколько ракет в сторону Желтого моря , испытали подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23» и стратегические крылатые ракеты «Пульхвасар-3-31». Политтехнолог Дмитрий Солонников исключил обострение конфликта до прямого вооруженного столкновения.

Ракеты Северная Корея КНДР Оружие
02 февраля 2024, 08:46
Байден решил ввести санкции против поселенцев на Западном берегу реки Иордан
РИА «Новости»
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США предусмотрели введение санкций в отношении лиц, которые совершают теракты и подрывают безопасность на Западном берегу реки Иордан. Указ об этом подпишет президент Джо Байден. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя американской администрации.

Первоначально в санкционный список включат четырех человек. Байден наделит Минфин и Госдепартамент США полномочиями вводить ограничения в отношении иностранцев, причастных к насилию в отношении мирных жителей, разрушению гражданской инфраструктуры, изъятию частной собственности и другой деятельности подрывного характера.

США принимают активное участие в качестве посредника на переговорах по палестино-израильскому конфликту. Ожидается, что глава ЦРУ Уильям Бернс примет участие в диалоге с ХАМАС об освобождении заложников и длительном перемирии. Он также обсудит сложившуюся ситуацию на Ближнем Востоке с главами спецслужб арабских государств.

США Санкции Джо Байден

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