Обвинения в краже планов секретной «супер-ракеты» у США оценили в Кремле

«У нас есть собственная прекрасная ракета. Затрудняюсь оценить, насколько в понимание Трампа укладывается наша ракета как супер-пупер, однако аналогов ей в мире нет. И причем эта ракета не одна», - сказал он.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы выкрала у Штатов сверхсекретные чертежи «супер-пупер-ракеты». По его словам, это произошло во время, когда у власти находился Барак Обама. О какой конкретно ракете шла речь, политик не уточнил.

При этом США отстают в настоящее время от российских разработок в строительстве гиперзвуковых ракет. С 2017 года на вооружении армии России стоят ракеты «Кинжал» , которые также успешно применяли в ходе специальной операции на Украине.