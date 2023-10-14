Обвинения России в снабжении ХАМАС оценили в МИД

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«На Западе начали распространяться спекуляции в попытках обвинить Россию в причастности к снабжению структур ХАМАС боеприпасами и оружием. Порой звучат даже фантастические инсинуации о налаживании производства стрелкового оружия в секторе Газа при российском содействии», - сказала Захарова.

Дипломат отметила, что Россия создала одну из самых отработанных и эффективных систем экспортного контроля в законодательном и практическом отношении в военном сотрудничестве с иностранными партнерами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в конфликте между Палестиной и Израилем есть прямая заинтересованность России. В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что такие высказывания не имеют под собой оснований.