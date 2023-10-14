Обвинения России в снабжении ХАМАС оценили в МИД

14 октября 2023, 16:15
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Попытки западных государств обвинить Россию в причастности к снабжению оружием движения ХАМАС являются спекуляциями. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«На Западе начали распространяться спекуляции в попытках обвинить Россию в причастности к снабжению структур ХАМАС боеприпасами и оружием. Порой звучат даже фантастические инсинуации о налаживании производства стрелкового оружия в секторе Газа при российском содействии», - сказала Захарова.

Дипломат отметила, что Россия создала одну из самых отработанных и эффективных систем экспортного контроля в законодательном и практическом отношении в военном сотрудничестве с иностранными партнерами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в конфликте между Палестиной и Израилем есть прямая заинтересованность России. В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что такие высказывания не имеют под собой оснований.

Мария Захарова Россия Оружие Конфликт Израиля и Палестины
Египет предложил создать лагеря для беженцев на территории сектора Газа
23 октября 2023, 10:27
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Египет предложил создать лагеря помощи беженцам в городе Рафахе на территории сектора Газа. Об этом сообщила газета Al Araby Al Jadeed со ссылкой на источник.

По его данным, египетские власти выступили с инициативой в обмен на отказ от идеи перемещения гражданских лиц из Газы в пограничную зону в Северном Синае.

«Египетские официальные лица предложили возможность создания лагерей в палестинском городе Рафахе, в трех километрах внутри палестинских территорий», - сказал источник.

Египет планирует контролировать эти лагеря и оказывать срочную помощь беженцам из северной части Газы. Источник отметил, что одной из важных функций таких лагерей будет рассмотрение дел раненых и людей с хроническими заболеваниями, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Этих беженцев собираются переводить в специально созданные на египетской стороне полевые госпитали. При сложных случаях людей передадут в специализированные египетские больницы.

После обострения палестино-израильского конфликта свои дома покинули полтора миллиона жителей сектора Газа. Египет и Иордания отказались принимать беженцев на своих территориях.

Египет Конфликт Израиля и Палестины
Объект инфраструктуры пострадал в селе в Харьковской области
23 октября 2023, 09:28
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Объект инфраструктуры получил повреждения в одном из сел Купянского района Харьковской области. Об этом сообщил в своем Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«В Куриловке поврежден объект инфраструктуры», - написал чиновник, но никаких дополнительных подробностей не привел.

Утром 23 октября также появились данные о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.

Глава местной администрации Александр Прокудин уточнял, что речь идет об инженерном сооружении в Херсонском районе. Но о чем именно, он говорить не стал.

Об обстреле минувшей ночью сообщали также в Одесской области. По информации местного издания «Страна.ua» , под Одессой оказалась повреждена крыша склада на объекте припортовой инфраструктуры. Местные власти информацию об этом никак не комментировали.

Украина
Израиль нанес более 320 ударов по позициям ХАМАС в секторе Газа
23 октября 2023, 09:03
Читайте нас в: Google Новости
Армия обороны Израиля за сутки нанесла удары по 320 военным объектам ХАМАС на территории сектора Газа. Под огонь попали тоннели, оперативные командные центры и наблюдательные пункты палестинских боевиков. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля нанесла удары по целям, которые представляли угрозу в районе, прилегающем к сектору Газа», - указали в публикации.

В это число вошли десятки пунктов запуска минометных снарядов и противотанковых ракет ХАМАС.

В ночь на 23 октября Армия обороны Израиля также уничтожила ряд мест скопления палестинских боевиков, включая ячейку с противотанковыми ракетами.

Ранее глава Минобороны страны Йоав Галант сообщил, то военная операция ЦАХАЛ может продлиться до трех месяцев. По его словам, данные сроки связаны с полным уничтожением ХАМАС.

С подобным заявлением также выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В разговоре с президентом России Владимиром Путиным он подчеркнул, что Армия обороны Израиля не остановится , пока полностью не ликвидирует военный потенциал палестинского движения.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
Кисида назвал завершившейся эпоху после окончания холодной войны
23 октября 2023, 08:39
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Эпоха после окончания холодной войны завершилась, а на новом этапе происходят большие изменения, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Такое мнение политик озвучил, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента страны, сообщил ТАСС.

По мнению Кисиды, существенные изменения в настоящее время претерпевают дипломатия и система безопасности.

Также он обратил внимание на критические ситуации и конфликты в разных точках мира, указав в первую очередь на украинский конфликт и эскалацию между Израилем и Палестиной.

Не забыл Кисида и о ракетно-ядерной программе КНДР. В связи с этим политик назвал обстановку с безопасностью вокруг Японии самой сложной с момента окончания Второй мировой войны.

По словам Кисиды, Токио собирается придерживаться политики, направленной на поддержание международного порядка.

«Мы будем доносить позицию Японии, направленную не на разделение и противостояние, а на сотрудничество», - заключил он.

Япония Россия

Новости по теме