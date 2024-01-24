Обвинение запросило для футболиста «Спартака» 9 лет тюрьмы за контрабанду кокаина

Прокурор считает, что Промес и второй обвиняемый - его дядя Мэрилио В. - принадлежат к «большой сети преступников», причастной к контрабанде наркотиков, причем процессом якобы руководил именно Промес. Он же, по версии обвинения, финансировал операцию.

Мэрилио В. попросили приговорить к восьми годам тюремного заключения. Ему также вменяют отмывание денег. Сам мужчина заявил, что играл в деле лишь незначительную роль.

Квинси Промеса на заседании не было - он уехал со своей командой на сбор в ОАЭ. Ранее он отрицал свою вину в контрабанде наркотиков.

В 2023 году Промеса приговорили в Амстердаме к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата, однако спортсмен решил обжаловать решение суда.