Обучающихся за границей украинцев лишат стипендий

По его словам, такая мера позволит увеличить стипендии тем, кто находится на территории Украины.

«Мы должны помочь студентам, которые учатся на Украине», - подчеркнул Винницкий.

На вопрос выплат стипендий обратил внимание президент Владимир Зеленский, отметил замминистра. Он также сообщил, что в связи со сложившейся на Украине демографической ситуацией власти намерены уменьшить количество высших учебных заведений. Столько вузов, сколько существует на Украине, содержать нерентабельно, считает чиновник.

Несколько дней назад стало известно, что бывшего депутата Верховной рады уволили из вуза за оскорбления русскоговорящих украинцев. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что недопустимо притеснять жителей страны за использование «языка нацменьшинств».