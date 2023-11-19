19 ноября 2023, 00:12

Обучающихся за границей украинцев лишат стипендий

unsplash.com
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Украинских студентов, обучающихся за границей, планируют лишить стипендий. Об этом сообщил замминистра образования и науки Михаил Винницкий в эфире местного телеканала Еspreso.tv.

По его словам, такая мера позволит увеличить стипендии тем, кто находится на территории Украины.

«Мы должны помочь студентам, которые учатся на Украине», - подчеркнул Винницкий.

На вопрос выплат стипендий обратил внимание президент Владимир Зеленский, отметил замминистра. Он также сообщил, что в связи со сложившейся на Украине демографической ситуацией власти намерены уменьшить количество высших учебных заведений. Столько вузов, сколько существует на Украине, содержать нерентабельно, считает чиновник.

Несколько дней назад стало известно, что бывшего депутата Верховной рады уволили из вуза за оскорбления русскоговорящих украинцев. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что недопустимо притеснять жителей страны за использование «языка нацменьшинств».

Вузы Украина Студенты
19 ноября 2023, 00:44
Воздушную тревогу объявили в Киеве
РИА «Новости»
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Власти Киева объявили воздушную тревогу. В городе раздаются взрывы, сообщили украинские мониторинговые Telegram-каналы и СМИ.

Взрывы Киев Украина
19 ноября 2023, 00:43
Вспышку кишечной инфекции зафиксировали в военных училищах Одессы
pxhere.com
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Кишечную инфекцию выявили у 64 воспитанников военных учебных заведений в Одессе. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщило украинское издание Klymenko.Time со ссылкой на национальную полицию.

Пострадавшие курсанты питались в столовых своих училищ. Отравление получили воспитанники заведений в возрасте от 15 до 22 лет. Уголовное дело возбудили из-за нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

В пятницу украинские СМИ сообщали, что в больницу с признаками кишечной инфекции обратили около 100 курсантов военно-морского лицея Одессы. Из них 76 человек госпитализировали.

Ранее Украине предрекли катастрофу из-за вспышки вирусного гепатита А. У большинства жителей страны отсутствует иммунитет к этому заболеванию, сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Болезни Украина
19 ноября 2023, 00:33
«Бредовое чувство величия». В США назвали абсурдом поведение Зеленского
YouTube
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Президент Украины Владимир Зеленский настолько уверовал в свою исключительность, что начал нагло диктовать Западу условия, требуя оружие и деньги. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Под конец лета он уже начал диктовать, не просить о чем-то, а буквально диктовать. Его требования стали настолько абсурдными, что газета The Time написала о нем статью, где назвала его персонажем, похожим на „мессию“, человеком, который пропитан этим бредовым чувством величия», - заявил Риттер.

В этом во многом вина Запада, который рекламировал и возвеличивал Зеленского, сравнивая с легендарным премьером Британии Уинстоном Черчиллем. Однако время Зеленского ушло, считает американский офицер, с нынешним президентом Украины покончено.

Зеленский опасается, что в стране произойдет новый майдан , который организует Россия. Однако эксперты считают, что восстание внутри страны могут поднять сами украинцы, у которых копится скрытое недовольство правительством.

Владимир Зеленский Запад Украина
19 ноября 2023, 00:04
«Военный психоз». ЕС обвинили в попытке управлять конфликтом на Украине как онлайн-игрой
Freepik
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Большинство западных лидеров охвачены военным психозом и пытаются управлять конфликтом на Украине как компьютерной онлайн-игрой Fortnite. Об этом на съезде партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его выступление транслировал телеканал М1.

«Значительная часть европейской политической элиты практически потеряла рассудок», - заявил Сийярто.

Министр добавил, что есть те, кто «страдает военным психозом и воображает себя в Fortnite. Сийярто отметил, что некоторые западные политики «по какой-то таинственной причине считают», что поставки вооружения являются способом достижения мира на Украине.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что нужен мир, а не оружие, а поставки лишь затянут конфликт и погибнет еще больше людей.

Венгрия 13 ноября вновь отклонила выделение 500 миллионов евро Украине. Сийярто пояснил, что страна не получила от украинского Нацагентства по противодействию коррупции гарантий невключения венгерских компаний в реестр «международных спонсоров войны».

Большинство западных лидеров охвачены военным психозом и пытаются управлять конфликтом на Украине как компьютерной онлайн-игрой Fortnite. Об этом на съезде партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его выступление транслировал телеканал М1.

Венгрия Украина

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