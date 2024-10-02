«Обстановка напряженная». Дягтерев рассказал о действиях экипажа севшего в Минводах самолета

«Обстановка напряженная, экипаж действовал профессионально, спасибо <…> Приземлились в России, в Минводах», - заявил он.

Самолет вылетел из столицы примерно в 19:00 и должен был приземлиться в Доху около 00:30 по московскому времени. Однако из-за угрозы безопасности в воздушном пространстве Ирана судно развернулось и село в Минеральных водах.

Ранее появилась информация о другом самолете, который поменял траекторию из-за ситуации в Иране. Борт Red Wings летел из России в Израиль, но был вынужден приземлиться в аэропорту Шарм-эш-Шейх.