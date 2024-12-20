Общий курс НАТО опасен. Что задумал альянс?

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По его словам, Россия учитывает агрессивное поведение военного альянса при планировании в области обороны.

«Если суммировать, то НАТО готовится к вооруженному противостоянию с Россией. США и их союзники отклонили наши предложения по укреплению военной безопасности. Агрессивное поведение альянса и связанные с этим риски в процессе планирования обороны тоже учтены. Россия обеспечит безопасность при любых сценариях», - сказал дипломат.

Грушко добавил, что Россия придерживается курса на недопущение прямого столкновения, в том с помощью демонстрации военных возможностей.

«Общий курс НАТО представляет опасность для региональной и глобальной безопасности», - заключил он.

Ранее новую горячую точку в противостоянии с Россией назвали на Западе.