Общий курс НАТО опасен. Что задумал альянс?
НАТО продолжает активно готовиться к вооруженному конфликту с Россией. Об этом kp.ru сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
По его словам, Россия учитывает агрессивное поведение военного альянса при планировании в области обороны.
«Если суммировать, то НАТО готовится к вооруженному противостоянию с Россией. США и их союзники отклонили наши предложения по укреплению военной безопасности. Агрессивное поведение альянса и связанные с этим риски в процессе планирования обороны тоже учтены. Россия обеспечит безопасность при любых сценариях», - сказал дипломат.
Грушко добавил, что Россия придерживается курса на недопущение прямого столкновения, в том с помощью демонстрации военных возможностей.
«Общий курс НАТО представляет опасность для региональной и глобальной безопасности», - заключил он.
Ранее новую горячую точку в противостоянии с Россией назвали на Западе.