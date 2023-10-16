Общины на севере Израиля решили эвакуировать

Читайте нас в:

«Национальное управление по чрезвычайным ситуациям (NEMA) Министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют о реализации плана по эвакуации жителей севера Израиля, проживающих в районе до двух километров от ливанской границы», - объявили военные.

Мирных жителей Гаджара, Дишона, Кфар-Юваля и других из 28 общин переселят в оплаченные государством гостевые дома. Северное командование предупредило глав местных властей об операции. Эвакуацией займутся муниципалитеты, МВД и NEMA.

Система ПВО «Железный купол» 13 октября в ответ на пролет неопознанных объектов со стороны Ливана выпустила в сторону города Эн-Накура две ракеты. На следующий день ЦАХАЛ атаковал позиции ливанского движения «Хезболла». Телеканал Al Jazeera сообщил, что после ударов по сектору Газа ливанские боевики примкнули к палестинскому ХАМАС.