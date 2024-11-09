09 ноября 2024, 12:56

Общественного деятеля Гагаузии задержали после обысков из-за слов о Санду

РИА «Новости»
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Молдавские правоохранители задержали общественного деятеля Гагаузии Михаила Влаха. Об этом РИА «Новости» сообщил первый заместитель главы автономии Илья Узун.

По его словам, задержание произошло в ночь на 9 ноября, к Влаху прибыли вооруженные люди в масках. Они провели обыск у общественника и увезли его в Кишинев.

«Они пришли к Влаху на самый святой праздник Гагаузии. Поэтому сегодня у нас выходные», - сказал Узун.

Первый заместитель главы автономии предположил, что поводом к репрессиям стала публикация Влаха в социальной сети, в которой он призвал убрать из власти президента Молдавии Майю Санду.

«Там опечатка вышла, „убивать“ вместо „убирать“. Когда позвонили ему, Влах сразу выпустил новый пост об опечатке. По этому вопросу они и пришли», - добавил он.

Ранее башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул призналась, что ждет давления на регион от избранной на второй срок Санду.

Молдавия Аресты Гагаузия
09 ноября 2024, 11:25
Речь Путина на «Валдае» назвали мощным обращением к миру и Трампу
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» выступил с мощным обращением к миру и персонально к победившему на выборах президента США Дональду Трампу. Об этом РИА «Новости» сказал генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Поздравление с избранием стало тонким ходом. Его тонко зашили в четырехчасовой месседж о том, как и куда развивается современный мир. Неоднократно бросавший в ходе избирательной кампании лозунг „Мир через силу“ Трамп должен услышать, что есть силы мощнее США - сила объективных процессов», - отметил он.

Киселев добавил, что российский лидер объяснил популярно, что даже тренированный пловец не сможет преодолеть мощное течение, к каким бы допингам или ухищрениям он ни прибегал.

Выступление Путина на «Валдае» вызвало интерес во многих зарубежных СМИ. Журналист ABC News Иэн Пэннэл назвал бодрой речь российского лидера.

Дональд Трамп Россия Владимир Путин Заседание клуба «Валдай»
09 ноября 2024, 05:14
Владелец белки Арахиса заявил, что его смерть помогла Трампу выиграть
Freepik
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Владелец белки по кличке Арахис, похищенной и казненной властями в Нью-Йорке, заявил, что он своей смертью мог помочь Дональду Трампу победы на президентских выборах. Об этом он рассказал газета New York Post.

«Возможно, Арахис сыграл свою роль в его победе… Я никогда не узнаю об этом, но я хотел бы сохранить в себе частичку знания о том, что Арахис мог что-то изменить», - заявил Лонго.

Блогер поздравил Трампа с победой и пригласил посетить свой приют для животных. Он добавил, что планирует подать в суд из-за смерти животных.

Городские власти изъяли Арахиса у хозяина накануне выборов, ссылаясь на нарушение закона о содержании животных дома. Такая же судьба постигла еще одного питомца - енота Фреда. Обоих усыпили из-за угрозы бешенства.

Сторонник Трампа, американский предприниматель Илон Маск также осудил усыпление Арахиса.

Американские аналитики отмечали, что усыпление животных вызвало общественный резонанс и обрушило рейтинг Демократической партии.

США Дональд Трамп Животные Выборы президента США
09 ноября 2024, 05:01
«Кипит от злости». В Британии допустили, что Трамп отомстит своим обидчикам
РИА «Новости»
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Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп отличается мстительной натурой, поэтому его критикам и противникам стоит подготовиться к возможной мести с его стороны. Об этом сообщил британский таблоид Mirror.

Издание отметило, что инсайдеры, близкие к Трампу, рассказали, что избранный президент «кипит от злости», вспоминая то, как с ним обращались последние четыре года. Они не исключили, что он может выполнить свое обещание отомстить. Пока же он упивается своим успехом и «выдыхает» от того, что наконец уголовные дела против него прекратятся.

«Но он все еще очень зол из-за обращения с ним. Трамп всегда был мстительным, и не ждите от него иных проявлений, когда празднование кончится», - сказано в материале.

Среди тех, кому может не поздоровится, уже назвали действующего президента Джо Байдена, вице-президента и соперницу Трампа на выборах Камалу Харрис, бывшую конгрессвумен от республиканцев Лиз Чейни и экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Ранее в Германии победу Трампа на выборах назвали началом новой эпохи и концом Запада.

США Великобритания Дональд Трамп Выборы президента США
09 ноября 2024, 03:58
В Японии пообещали добиться ответа на сигнал Путина
Unsplash
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Депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки планирует «провести работу» с премьер-министром Японии Сигэру Исибой и главой МИД Такэси Иваей, чтобы донести до них сигнал, посланный президентом России Владимиром Путиным. Об этом японский политик сообщил РИА «Новости».

«В этот раз он тоже сказал, что в Японии есть умные люди, которые продолжают сотрудничать с РФ, особенно в области энергетики, несмотря на санкции. Россия ничего в ответ не делает - японские компании продолжают работать», - отметил он.

По словам Судзуки, японскому правительству нужно прекратить действовать по указке США, а завязать новые дипломатические отношения с Россией. Политик напомнил, что власти страны ввели санкции против РФ, а не наоборот, поэтому сейчас все зависит от решения Токио.

На заседании дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что Россия готова к выстраиванию отношений с Японией.

Он назвал эту страну естественным партнером из-за географического положения.

Япония Россия Владимир Путин

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