Общественного деятеля Гагаузии задержали после обысков из-за слов о Санду

По его словам, задержание произошло в ночь на 9 ноября, к Влаху прибыли вооруженные люди в масках. Они провели обыск у общественника и увезли его в Кишинев.

«Они пришли к Влаху на самый святой праздник Гагаузии. Поэтому сегодня у нас выходные», - сказал Узун.

Первый заместитель главы автономии предположил, что поводом к репрессиям стала публикация Влаха в социальной сети, в которой он призвал убрать из власти президента Молдавии Майю Санду.

«Там опечатка вышла, „убивать“ вместо „убирать“. Когда позвонили ему, Влах сразу выпустил новый пост об опечатке. По этому вопросу они и пришли», - добавил он.

Ранее башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул призналась, что ждет давления на регион от избранной на второй срок Санду.