Общественная палата Абхазии поддержала Бжанию в вопросе легитимности власти

Также Бжанию поддержали главы нескольких российских регионов, назвав события 15 ноября попыткой государственного переворота.

Ранее президент республики заявил, что он уйдет в отставку , когда протестующие освободят здание парламента. До этого он утверждал, что все руководство Абхазиии, включая его самого, останутся на своих местах и будут работать дальше.

Протестующие в Абхазии прорвались в здание парламента 15 ноября. Участники акции протеста против ратификации инвестиционных соглашений с Россией призвали главу государства покинуть свой пост.