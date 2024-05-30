«Общение с раскольниками». РПЦ назвала причину отказа от сослужения с представителями БПЦ
Синод Московского патриархата заявил о невозможности совместного богослужения с епископами Болгарской православной церкви (БПЦ). Об этом сообщила пресс-служба Русской православной церкви.
Причиной этого решения стало церковное общение представителей БПЦ с одной из украинских раскольнических групп.
«Участники заседания констатировали невозможность сослужения с иерархами, вступившими в церковное общение с раскольниками», - подчеркнули в РПЦ.
Ранее в Синодальном отделе РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ снос Десятинного монастыря в Киеве назвали преступлением наследников богоборцев.