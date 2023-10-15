Общенациональный референдум в Польше не состоялся из-за низкой явки

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По данным exit poll, в голосовании на референдуме приняли участие 40% от общего числа польских избирателей. Для того, чтобы референдум признали состоявшимся, в нем должны участвовать более 50% избирателей.

В воскресенье, 15 октября, в Польше провели голосование на парламентских выборах и общенациональном референдуме. Полякам предложили ответить на вопросы по поводу пенсионного возраста, приватизации государственной собственности, приема нелегальных мигрантов из других стран ЕС и заграждения на границе с Белоруссией.

Главными противниками на выборах стали правящая партия «Право и справедливость» и оппозиционная «Гражданская платформа».

Бывший президент Польши Лех Валенса ранее предположил, что после оглашения результатов в стране может начаться гражданская война. Согласно его прогнозу, сторонники проигравшей партии выйдут на улицу с оружием.