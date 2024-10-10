Обрушившийся на Флориду ураган «Милтон» до дна осушил залив Тампа

Спасатели призвали людей не ходить по дну залива, так как вода отступила временно и обратно хлынет сильным потоком, который способен снести дом.

Пугающие прогнозы синоптиков о силе «Милтон» не оправдались. Достигнув берегов Флориды, ураган достаточно ослаб.

Но разгул стихии все равно привел к серьезным последствиям. Без электричества остались более двух миллионов домов и предприятий, а созданные «Милтоном» 19 торнадо разрушили не менее 125 зданий. Также власти штата отчитались о гибели двух человек.

Перед приходом урагана «Милтон» власти Флориды призвали жителей побережья эвакуироваться в безопасные места. По данным газеты The New York Times, общее число вынужденных переселенцев превысило пять миллионов человек.

Пришедший в американский штат Флорида ураган «Милтон» создал редкое природное явление под названием «обратный штормовой нагон»: сильный ветер выдул воду из залива Тампа, обнажив дно. Об этом сообщил телеканал WKRN , опубликовавший видео с места.