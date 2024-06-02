02 июня 2024, 16:05

Обрусели и осели. Итальянские бизнесмены отказались уходить из России

РИА «Новости»
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Многие итальянские компании продолжают работать на российском рынке и не планируют покидать страну. Об этом РИА «Новости» заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

Он рассказал о 150 предприятиях из Италии, которые продолжают вести бизнес в России и получают прибыль. Компании успешно выпускают продукты питания, стройматериалы, кондиционеры, автозапчасти и керамическую плитку.

Ранее Торрембини сообщил, что порядка 15 итальянских бизнесменов приедут инкогнито на ПМЭФ. На мероприятии они «прозондируют почву» по вопросам сотрудничества с коллегами из России. Форум пройдет в Петербурге 5–8 июня, в нем будут участвовать порядка 17 тысяч человек из 136 государств.

Италия Россия Бизнес ПМЭФ-2024
02 июня 2024, 17:06
Нового президента выбрали в Исландии
Unsplash
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Бизнесвумен Халлу Тамасдоттир избрали президентом Исландии. Об этом информировала телерадиокомпания RUV.

За нее отдали 34,3% голосов. На втором месте оказалась экс-премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир с 25,2%. Соперница поздравила 55-летнюю предпринимательницу с победой и выразила уверенность в том, что та будет хорошим лидером страны.

Явка на выборах превысила 75%. Всего кандидатов было 12. В голосовании участвовали 267 тысяч жителей (всего в Исландии живут около 380 тысяч).

Халла Тамасдоттир стала второй женщиной-президентом Исландии после Вигдис Финнбогадоттир, занимавшей этот пост в течение 16 лет с 1980 года.

Лидер Исландии имеет право налагать вето на законопроекты и в ряде случаев созывать референдумы, но в целом его роль скорее символическая, отметил « Интерфакс ».

В 2023 году наблюдатели из Исландии присутствовали на выборах в России.

Выборы
02 июня 2024, 16:32
Иран выразил протест послу Китая
Unsplash
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Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Китая Цун Пейу. Дипломату выразили протест в связи с позицией КНР о принадлежности отдельных островов в Персидском заливе, сообщило агентство Tasnim.

Иранская сторона назвала уважение суверенитета и территориальной целостности других государств основополагающим принципом международных отношений.

Исламскую республику не устроили заявления по итогам совместного заседания КНР и ОАЭ с признанием островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса территорией эмиратов. Иран утверждает, что эти территории исторически были его частью.

«Правительство Исламской Республики Иран считает любые претензии, сделанные любой стороной в этом отношении, отвергнутыми и неприемлемыми», - заявили в МИД страны.

Иран ожидает, что правительство Китая изменит свою позицию по этому вопросу. Посол обещал передать протест.

В Китае в свою очередь остро стоит тайваньский вопрос. КНР не признает суверенитета острова, считая его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран. Республика ранее предупредила о готовности силовым путем пресечь отделение Тайваня.

Отношения Протесты Международные отношения ОАЭ Иран Китай
02 июня 2024, 15:58
Бывшая теща Абрамовича вышла замуж за 93-летнего медиамагната
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Молекулярный биолог и бывшая теща Романа Абрамовича — 67-летняя Елена Жукова 1 июня стала женой 93-летнего миллиардера Руперта Мердока. Пара сыграла свадьбу в калифорнийском винограднике жениха, сообщила газета The Sun.

Молекулярный биолог и бывшая теща Романа Абрамовича - 67-летняя Елена Жукова 1 июня стала женой 93-летнего миллиардера Руперта Мердока. Пара сыграла свадьбу в калифорнийском винограднике жениха, сообщила газета The Sun.

Издание опубликовало фотографии с торжества. Счастливая пара позировала перед свадебным фотографом.

На невесте было элегантное белое платье с глубоким декольте, а в руках она держала скромный букет ландышей. Мердок женился в темном костюме, белой рубашке и желтом галстуке с принтом. При этом обувь мужчина предпочел надеть удобную - темные кроссовки.

Журналисты уточнили, что американский миллиардер женился в пятый раз. От прошлых отношений у него шестеро детей.

Мердок владеет изданиями The Sun, Fox News и The Wall Street Journal.

Предположительно, Руперт Мердок и Елена Жукова познакомились благодаря третьей жене миллиардера Венди Дэг. Летом 2023 года пара объявила о своих отношениях.

Семья Свадьбы Калифорния
02 июня 2024, 13:40
Военные США сбили ракеты и беспилотник хуситов в Красном море
Unsplash
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Американские военнослужащие отбили нападение йеменских хуситов на эсминец USS Gravely в Красном море. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования США (CENTCOM).

Военные сбили в южной части моря две баллистические ракеты и один беспилотник, которые хуситы выпустили по американскому кораблю. В пресс-службе добавили, что в результате ни эсминец, ни торговые суда не пострадали.

Ранее хуситы напали в Красном море на принадлежащий США авианосец Dwight Eisenhower. Военный представитель движения Яхья Сариа заявил, что удар по кораблю нанесли в ответ на действия США и Великобритании в Йемене. По его словам, повстанцы успешно поразили эсминец крылатыми и баллистическими ракетами.

США Ракеты Беспилотники Военные Корабли

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