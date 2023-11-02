«Образ борца с режимом». США «выдвинули» Арестовича для обмана избирателей

Альтер эго по имени Люся «Слишком одиозная фигура. <…> Считается, что [Арестович*] лицо нетрадиционной сексуальной ориентации. Его любимый образ - „Люся“, он многократно в образе женщины выступал. <…> Когда говорят Арестович* - обычно говорят Люся Арестович*. Вот такой вот своеобразный человек», - отметил эксперт.

По словам Подлесного, американская сторона в срочном порядке ищет человека, способного заменить нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. Вариантов много, среди них и «такие фрики, как Аристович*».

Бунтарка на ниточках Политолог считает, что блогер является отличной кандидатурой для США. Собеседник «360» напомнил, что тот не имеет «идеологических тормозов» и негативно высказывается по отношению к Зеленскому. Из него у США получится «слепить образ некоего борца с режимом». Сам украинский президент понимает, что Арестович* делает это не по своей воле, а по воле американских хозяев.

«Главное, для чего его пытаются реанимировать в качестве „альтернативы“ Зеленскому, чтобы он на себя переключил голоса тех избирателей, которые живут на Востоке <…> Предполагается, что эти люди купятся на то, что Люся Арестович* вдруг стала этакой „правдолюбкой“ и выступает против Зеленского, против всего плохого и за все хорошее», - сказал эксперт.

Сказки закончились По мнению политолога, из этой попытки ничего путного не выйдет. Украинцы привыкли к выборам, которые проходят в стране очень часто. После предательства Зеленского, обещавшего привести Украину к миру, люди поняли эту игру. Подлесный призвал не верить политической программе Арестовича*, потому что все его слова направлены на продвижение имиджа, и правды в них очень мало.

«Люся-Миротворец, человек с гомосексуальными наклонностями, кандидат в президенты, который говорит такие вещи… Надо быть „абсолютно отмороженными“ избирателями, чтобы поверить в то, что он говорит», - подытожил специалист.

Политолог отметил, что пока неизвестно, какой будет избирательный список кандидатов на пост главы Украины. Сейчас США перебирают много вариантов, среди них может оказаться кто угодно, поэтому делать какие-то прогнозы пока рано.

* Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.