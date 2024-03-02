«Обращайтесь, поможем». Симоньян ответила переживающему из-за утечки беседы военных Шольцу

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«Вы обращайтесь, поможем с выяснениями», - написала она.

О начале расследования публикации разговоров немецких военных, в которой они обсуждали удары ракетами Taurus по Крымскому мосту, канцлер Германии Олаф Шольц объявил спустя сутки, когда запись уже разошлась по всем средствам массовой информации.

Глава немецкого правительства заявил, что выяснение всех обстоятельств возникновения утечки ведется очень интенсивно.

Министерство обороны Германии отмечало, что разговор высокопоставленных офицеров перехватили. В ведомстве добавили, что пока не могут сказать, пережила ли аудиозапись какой-либо монтаж.

Аудио и переведенную на русский язык текстовую расшифровку выложила в публичный доступ главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что беседа немецких военных стала очередным свидетельством сохранения враждебности Евросоюза к России.