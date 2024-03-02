02 марта 2024, 20:13

«Обращайтесь, поможем». Симоньян ответила переживающему из-за утечки беседы военных Шольцу

РИА «Новости»
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Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о проведении срочного расследования для выяснения всех обстоятельств утечки беседы немецких офицеров не осталось без внимания главного редактора RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян. Она обратилась к европейскому политику в Telegram-канале.

«Вы обращайтесь, поможем с выяснениями», - написала она.

О начале расследования публикации разговоров немецких военных, в которой они обсуждали удары ракетами Taurus по Крымскому мосту, канцлер Германии Олаф Шольц объявил спустя сутки, когда запись уже разошлась по всем средствам массовой информации.

Глава немецкого правительства заявил, что выяснение всех обстоятельств возникновения утечки ведется очень интенсивно.

Министерство обороны Германии отмечало, что разговор высокопоставленных офицеров перехватили. В ведомстве добавили, что пока не могут сказать, пережила ли аудиозапись какой-либо монтаж.

Аудио и переведенную на русский язык текстовую расшифровку выложила в публичный доступ главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что беседа немецких военных стала очередным свидетельством сохранения враждебности Евросоюза к России.

Германия Журналистика Военные Россия Евросоюз Олаф Шольц
02 марта 2024, 20:27
Венгрия обойдется без поставок газа через Украину
РИА «Новости»
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Будапешт не нуждается в транзите через Украину, чтобы обеспечить безопасность поставок энергоресурсов. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его процитировало РИА «Новости».

«На данный момент наши поставки энергии в безопасности с учетом того, что „Турецкий поток“ может нас снабжать газом, поэтому - тоже из соображений безопасности - транзит через Украину нам не нужен», - сказал он.

При этом Сийярто заверил, что Венгрия готова к переговорам по увеличению каналов поставок газа.

Еврокомиссия начала искать способы полностью отказаться от поставок газа из России через Украину. Сейчас через украинскую газотранспортную систему Евросоюз получает больше 15 миллиардов кубометров российского газа в год. Этот объем распределяют между собой Австрия, Словакия, Чехия и Италия.

Венгрия
02 марта 2024, 19:58
Систему здравоохранения Германии рекомендовали готовить к возможной войне
Global Look Press
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Глава Минздрава Германии Карл Лаутербах призвал готовить систему здравоохранения страны к возможному военному конфликту. На такую необходимость он указал в интервью немецкой газете Neue Osnabruecker Zeitung, сообщило РИА «Новости».

Министр при этом заметил, что подобную подготовку некоторые могут воспринять как нагнетание страха. Однако, по его мнению, на ситуацию надо смотреть иначе.

Лаутербах подчеркнул, что системе здравоохранения страны требуются изменения с учетом того, что Германия в силу союзнических обязательств может стать центром по оказанию помощи раненым и пострадавшим из других стран.

В связи с этим министр напомнил, что ФРГ уже приняла на лечение почти тысячу раненых с Украины. Это, по его словам, больше, чем сделала любая другая европейская страна.

Пока в законодательстве Германии есть пробел, который устраняют власти страны , указал министр.

«[Эти действия связаны с тем,] чтобы быть готовыми к катастрофе или даже к военному союзу - как бы маловероятно это ни было», - указал собеседник издания.

По его словам, в случае кризиса каждый врач, больница и ведомство здравоохранения должны знать, что делать.

«Нам нужна четкая ответственность - например, за распределение большого количества раненых по больницам Германии», - добавил Лаутербах.

Еще один пункт, по его словам, связан с необходимостью уточнения порядка развертывания и распределения медперсонала при кризисе. Все это, подчеркнул министр, нужно отработать на практике.

Важно не просто «лучше подготовиться к будущим пандемиям», но и «к крупным катастрофам и возможным военным конфликтам», выразил уверенность глава Минздрава ФРГ.

К лету он намерен представить законопроект на эту тему.

Германия Больницы Врачи
02 марта 2024, 19:17
«Нет единой власти». Захарова указала на разногласия в правительстве ФРГ
РИА «Новости»
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Заявления от немецких властей по поводу аудиозаписи разговора военных ФРГ о планах атаки на Крымский мост носят чудовищно разнонаправленный характер. Внимание на это обратила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Канцлер Олаф Шольц обещает разобраться, а заместитель председателя комитета бундестага по контролю за разведкой Родерих Кизеветтер не видит ничего плохого в провале немецкой контрразведки и военных», - написала она.

Она напомнила, что Минобороны ФРГ анонимно через слив в агентства DРА признали, что разговор немецких военных о планах атаки на Крымский мост перехватили. По мнению Захаровой, это безответственно.

Все эти факты указывают на то, что в Германии нет единой власти. У властей и народа нет «ответственности друг перед другом и обратной связи», что является прямым доказательством отсутствия демократии в стране.

Захарова также отметила, что немецкие СМИ активно поддерживают иллюзию народной демократии, поэтому искажается вся информация. В свете последних событий у немцев появился уникальный шанс «спасти самих себя» и добиться от властей прямого разговора о том, что происходит в Германии, отметила представитель МИД.

Аудиозапись переговоров немецких офицеров опубликовала главный редактор RT Маргарита. Немецкие СМИ назвали ее подлинной.

Германия Мария Захарова
02 марта 2024, 18:48
«Невыгодно для Израиля». Глава USMEP — о шансах на перемирие в Газе
Global Look Press
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Израильские власти заняли позицию, которая снижает шансы даже на непродолжительное прекращение боевых действий в секторе Газа. Об этом  в интервью РБК сообщил президент проекта U.S./Middle East Project Даниэль Леви.

В прошлом Леви был участником переговоров по заключению соглашений «Осло» между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП).

По его словам, в соглашении, подготовленном Катаром, Египтом и США, не прописали даже самого слова «перемирие». В документе речь идет о паузе в боевых действиях сроком на шесть недель.

Таким образом международные посредники решили обойти главный пункт разногласий между сторонами. Израиль продолжает настаивает на невозможности длительного перемирия, а ХАМАС ждет заключения договоренностей о полном прекращении огня.

«Отсутствие в рамочном соглашении обязательств по установлению перемирия таким образом подразумевает, что по завершении этой паузы боевые действия возобновятся», - пояснил Леви.

По данным Минздрав анклава, с начала палестино-израильского конфликта в результате бомбардировок самолетами ВВС Израиля сектора Газа погибли 29 954 человека.

Израиль Газ Конфликт Израиля и Палестины

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