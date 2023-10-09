Обострение на Ближнем Востоке связали с провалом политики ООН
Рост насилия на Ближнем Востоке стал результатом провальной политики по реализации решений и резолюций Совета Безопасности ООН. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт на итоговой пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Он напомнил о сложной ситуации в Сирии, Ливии, Судане и новой эскалации конфликта между Израилем и сектором Газа.
«Продолжающийся [на Ближнем Востоке] круг насилия - это результат провалов в реализации решений и резолюций Совбеза ООН», - заявил Абуль Гейт.
Рост насилия на Ближнем Востоке стал результатом провальной политики по реализации решений и резолюций Совета Безопасности ООН. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт на итоговой пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.