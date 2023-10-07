Обострение конфликта Израиля и Палестины. Что известно к этому часу

07 октября 2023, 18:09
Соцсети
Читайте нас в: Google Новости

Многолетний конфликт Израиля и Палестины обострился сегодня утром после ракетных ударов по Израилю со стороны сектора Газа. Главные новости об эскалации к этому часу — в материале «360».

С чего все началось Утром 7 октября по Израилю выпустили десятки ракет из сектора Газа. Количество ударов превысило две тысячи. Жители сообщали о начавшихся пожарах.

Израиль заявил о приведении армии в полную боевую готовность и объявил массовый набор резервистов, а затем отчитался и об ответных ударах по сектору Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что палестинское движение ХАМАС «начало войну» против Израиля, однако страна выстоит и победит.



Поначалу появилась информация о том, что армия обороны Израиля начала в секторе Газа «контртеррористическую операцию „Железные мечи“», а затем премьер страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что формат операции против членов ХАМАС меняется - речь идет уже о полномасштабной войне.

Военное крыло ХАМАС заявило об ударе по более чем 50 военным позициям армии Израиля.

Позиция сторон конфликта Палестина защищается «от израильских атак и терроризма поселенцев» и имеет на это полное право, считает президент страны Махмуд Аббас. По его мнению, международному сообществу следует обеспечить палестинцам защиту.

Палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль заметил, что власти Израиля в последнее время «делают что хотят и по Иерусалиму, и по западному берегу реки Иордан», и по вопросу незаконных поселений, «нападают везде», а международное сообщество закрывает на это глаза. Это, по мнению Нофаля, и спровоцировало эскалацию.

Израиль же обвинил ХАМАС в терроризме и создании угроз своей безопасности. Галант подчеркнул, что движение совершило «серьезную ошибку», развязав войну, поскольку Израиль все равно выиграет ее. Посол Израиля в России Александр Бен Цви указал, что за действиями ХАМАС стоят «другие силы», например Иран, якобы финансирующий подобные террористические организации.

Жертвы и раненые Почти сразу после начала ракетных ударов по Израилю появилась информация о том, что есть как пострадавшие, так и погибшие. Вначале СМИ писали об одной жертве - 70-летней жительнице Гедерота, - однако данные быстро обновлялись, количество погибших и раненых росло.

По последним данным израильских медиков, погибли 100 человек, ранены более 900. При этом палестинский Минздрав заявил о 198 жертвах и 1610 раненых в результате ударов израильской армии.

Минздрав Израиля запретил врачам выезжать из страны, вызвал медиков из отпусков. В больницах отменили плановые операции.

Реакция в мире Россия вступила в контакт с обеими сторонами конфликта и призвала прекратить огонь. Замглавы МИД Михаил Богданов отметил, что обострение - результат того, что не выполнялись резолюции СБ ООН и не проходили переговоры. По его словам, мирный процесс должен базироваться на международно признанных договоренностях.

НАТО осудил атаки Палестины и подтвердил право Израиля на самооборону.

США пообещали предоставить стране все необходимое для обороны. О «решительном осуждении» террористических атак против Израиля заявили президент Франции Эммануэль Макрон и глава МИД Германии Анналена Бербок.

Катар возложил полную ответственность на Израиль, обвинив его в нарушении прав народа Палестины, но призвал обе стороны прекратить эскалацию. Операцию ХАМАС в Израиле поддержали члены иранского парламента.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
Кремль напомнил о неприемлемости любых угроз в адрес России
23 октября 2023, 13:11
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россия не приемлет никаких угроз, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания латвийского лидера Эдгарса Ринкевичса. Он подчеркнул, что подобные заявления всегда будут неприемлемыми, сообщило РИА «Новости»

«Любые угрозы нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили. От кого бы они ни исходили, угрозы для РФ являются неприемлемыми», - подчеркнул Песков.

Ринкевичс в минувшую пятницу, 20 октября, заявил, что если расследование выявит участие России в повреждении газопровода Balticconnector (в территориальных водах Финляндии), то Балтийское море могут закрыть для всех судов РФ.

Повреждения трубопровода выявили в начале октября, когда в подводной трубе упало давление, подачу газа временно перекрыли.

Центральная криминальная полиция Финляндии высказывала мнение, что Balticconnector могли повредить намеренно.

Дмитрий Песков Россия
Германия «лидировала» в высылке российских дипломатов — посол Нечаев
23 октября 2023, 12:33
Википедия
Читайте нас в: Google Новости
Германия стала лидером по числу высланных сотрудников дипломатических представительств РФ. Разрушение российско-немецких отношений стало делом рук ФРГ, заявил в интервью ТАСС посол России Сергей Нечаев.

Нечаев напомнил, что Германия отозвала согласие на функционирование четырех из пяти генконсульств России на своей территории. До 31 декабря 2023 года эти диппредставительства прекратят свою работу.

«Деградация двусторонних отношений - не наш выбор. Инициатива их разрушения исходит из Берлина», - подчеркнул российский посол.

Он также высказался о так называемых «красных линиях», которые немецкое руководство беспрепятственно переступило в вопросах высылки дипломатов РФ и расследования терактов на «Северных потоках».

«Мы давно не ориентируемся на красные линии Берлина. Большинство когда-то незыблемых для Германии табу нарушено», - подчеркнул дипломат.

Он отдельно затронул тему возможной передачи киевскому режиму ракет Taurus, указав на ширину номенклатуры ФРГ в военных поставах.

«Она включает современные системы ПВО/ПРО, артиллерию, тяжелые танки, РСЗО. По Taurus правительство ФРГ пока проявляет сдержанность», - уточнил Нечаев.

Несмотря на это, он заявил, что Россия должна быть готова к любому развитию ситуации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на странную реакцию Германии после подрыва «Северных потоков». Она отметила, что ни один немецкий политик не уточнил у американских коллег детали произошедшего. Дипломат подчеркнула, что такое поведение ФРГ говорит о полной потери ее суверенитета.

Германия Дипломатия Россия
НАТО нарушит международное право во время расследования ЧП на Balticconnector
23 октября 2023, 11:55
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Возможное решение стран Североатлантического альянса об остановке прохода кораблей России по Балтийскому морю во время расследования повреждения газопровода Balticconnector станет грубейшим нарушением международного права. Коллективный Запад должен осознать серьезность последствий этого шага, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Его процитировал ТАСС.

«Это будет грубейшим нарушением международного права транспорта и мореходства, о чем страны НАТО, <…>, любят повторять на каждом углу», - высказался Грушко.

Он подчеркнул, что Альянс давно грезит мечтами о превращении Балтийского моря в свое внутреннее озеро. Однако Россия не допустит такого исхода событий.

«Мы знаем, что некоторые политики <…> мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО. Этого не будет, не будет никогда», - заключил замминистра.

Ранее Александр Грушко призвал НАТО направить усилия, которые он прилагает для расследования повреждения Balticconnector , на выяснение обстоятельств подрыва российских «Северных потоков».

До этого российский лидер Владимир Путин назвал «чушью собачьей» попытки западных стран переложить вину за ЧП на Balticconnector на РФ. По его словам, единственной целью западных политиков стало отвлечение внимания от теракта на нитках «Северных потоков».

Газ Россия Запад НАТО МИД РФ Балтийское море
Армия обороны Израиля пленила тысячу сторонников ХАМАС
23 октября 2023, 11:48
Википедия
Читайте нас в: Google Новости
Армия обороны Израиля нанесла удары по командным центрам, тоннелям и наблюдательным пунктам боевиков. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари объявил, что военные взяли в плен более тысячи сторонников палестинского движения ХАМАС, некоторые из которых погибли, сообщил ТАСС.

«У нас более одной тысячи убитых и пленных - все они сторонники ХАМАС», - сказал он.

За последние сутки израильские военные поразили более 320 военных объектов в секторе Газа. ЦАХАЛ ударил по тоннелям, где скрывались боевики, десяткам оперативных командных центров, наблюдательным пунктам и комплексам. Военные уничтожили десятки пусковых установок минометов и противотанковых ракет.

В Ливане израильские подразделения ударили по террористической ячейке и пусковому пункту противотанковых ракет, которые планировали направить на приграничный город Шломи.

ЦАХАЛ отменит наземную операцию, если боевики ХАМАС сдадутся в плен и отпустят заложников. По последним данным, в сектор Газа насильно увезли 212 человек.

Конфликт Израиля и Палестины

Новости по теме