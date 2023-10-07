Обострение конфликта Израиля и Палестины. Что известно к этому часу

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С чего все началось Утром 7 октября по Израилю выпустили десятки ракет из сектора Газа. Количество ударов превысило две тысячи. Жители сообщали о начавшихся пожарах.

Израиль заявил о приведении армии в полную боевую готовность и объявил массовый набор резервистов, а затем отчитался и об ответных ударах по сектору Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что палестинское движение ХАМАС «начало войну» против Израиля, однако страна выстоит и победит.









Поначалу появилась информация о том, что армия обороны Израиля начала в секторе Газа «контртеррористическую операцию „Железные мечи“», а затем премьер страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что формат операции против членов ХАМАС меняется - речь идет уже о полномасштабной войне.

Военное крыло ХАМАС заявило об ударе по более чем 50 военным позициям армии Израиля.

Позиция сторон конфликта Палестина защищается «от израильских атак и терроризма поселенцев» и имеет на это полное право, считает президент страны Махмуд Аббас. По его мнению, международному сообществу следует обеспечить палестинцам защиту.

Палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль заметил, что власти Израиля в последнее время «делают что хотят и по Иерусалиму, и по западному берегу реки Иордан», и по вопросу незаконных поселений, «нападают везде», а международное сообщество закрывает на это глаза. Это, по мнению Нофаля, и спровоцировало эскалацию.

Израиль же обвинил ХАМАС в терроризме и создании угроз своей безопасности. Галант подчеркнул, что движение совершило «серьезную ошибку», развязав войну, поскольку Израиль все равно выиграет ее. Посол Израиля в России Александр Бен Цви указал, что за действиями ХАМАС стоят «другие силы», например Иран, якобы финансирующий подобные террористические организации.

Жертвы и раненые Почти сразу после начала ракетных ударов по Израилю появилась информация о том, что есть как пострадавшие, так и погибшие. Вначале СМИ писали об одной жертве - 70-летней жительнице Гедерота, - однако данные быстро обновлялись, количество погибших и раненых росло.

По последним данным израильских медиков, погибли 100 человек, ранены более 900. При этом палестинский Минздрав заявил о 198 жертвах и 1610 раненых в результате ударов израильской армии.

Минздрав Израиля запретил врачам выезжать из страны, вызвал медиков из отпусков. В больницах отменили плановые операции.

Реакция в мире Россия вступила в контакт с обеими сторонами конфликта и призвала прекратить огонь. Замглавы МИД Михаил Богданов отметил, что обострение - результат того, что не выполнялись резолюции СБ ООН и не проходили переговоры. По его словам, мирный процесс должен базироваться на международно признанных договоренностях.

НАТО осудил атаки Палестины и подтвердил право Израиля на самооборону.

США пообещали предоставить стране все необходимое для обороны. О «решительном осуждении» террористических атак против Израиля заявили президент Франции Эммануэль Макрон и глава МИД Германии Анналена Бербок.

Катар возложил полную ответственность на Израиль, обвинив его в нарушении прав народа Палестины, но призвал обе стороны прекратить эскалацию. Операцию ХАМАС в Израиле поддержали члены иранского парламента.