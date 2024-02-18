Оборону Евросоюза предложили оплатить внешними займами на €100 млрд

Она пояснила, что ценные бумаги блока принесут доход в размере 100 миллиардов евро. Все средства Евросоюз потратит на развитие собственной оборонной промышленности и долгосрочные контракты на поставку вооружений Украине.

«Мы находимся в ситуации, когда нам нужно больше инвестировать и понять, что мы можем сделать вместе, потому что облигации, которые будут выпущены отдельными странами слишком малы», - заявила Каллас.

Политик добавила, что на примере Украины сегодня можно увидеть, как страны ЕС оказывают поддержку только на словах, не осознавая всю «угрозу, которая может нести Россия».

Премьер-министр Эстонии добавила, что обновленная после выборов в июне Европейская комиссия должна прийти к единому подходу в политике безопасности, как и нынешний состав во время борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Источники агентства заявили, что инициативу Каллас поддержали глава Евросовета Шарль Мишель и президент Франции Эммануэль Макрон. Лидеры Германии и Нидерландов не проявили к идее внешних займов особого интереса.

Заявление о выпуске евробондов премьер-министр Эстонии Каллас сделала на фоне угрозы экс-президента США Дональда Трампа , который пообещал после возвращения в Белый дом не поддерживать европейских союзников по НАТО, не тратящих 2% ВВП страны на оборону, в случае нападения России Глава правительства Эстонии подчеркнула, что считает такой сценарий вполне реальным , но рассчитывает на помощь всех стран североатлантического блока в случае «российской агрессии».