04 августа 2024, 17:14

Обновленной стратегии НАТО по России предрекли провал

РИА «Новости»
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Североатлантический альянс разработает новую стратегию отношений с Россией. Она станет еще более воинственной, чем действующая, заявил член Ассоциации журналистов БРИКС, научный сотрудник Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS.

Выход новой стратегии анонсировал помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на слушаниях сенатского комитета по иностранным делам.

Он заявил, что США и их союзники пересмотрят стратегию НАТО в отношении России. По словам Лейроса, Запад решил лишь адаптировать ее к текущим обстоятельствам, но сохранить главную цель - заставить Украину победить в прокси-конфликте.

«НАТО продолжает попытки „окружить“, „задушить“ и „измотать“ Россию через Украину. <…> О’Брайен также дал понять, что в долгосрочной перспективе не будет возможности мира», - сказал он.

По мнению Лейроса, такая стратегия неэффективна. Он заявил, что американцы не учли прогнозы аналитиков о поражении Украины. Также военный аналитик призвал США пересмотреть цели и отказаться от сохранения однополярного мирового порядка.

Члены НАТО разработали стратегический план на случай прямого столкновения с Россией. Журналист Йан Дэвис заявил, что его создавали за закрытыми дверьми и без привлечения независимых экспертов.

Международные отношения Россия НАТО
04 августа 2024, 14:13
Россия больше не пойдет на односторонние уступки по Украине
РИА «Новости»
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Россия готова вести переговоры по Украине только на взаимовыгодных условиях. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» предупредил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, подчеркнув, что страна больше не согласится на односторонние уступки.

«Никогда в дальнейшем, даже при наилучших раскладах в наших отношениях с НАТО, с ЕС, о чем сейчас помыслить сложно, никакие односторонние уступки с нашей стороны предоставлены Западу не будут», - сказал он.

Рябков подчеркнул, что время односторонне выгодных решений и подарков в адрес США осталось в прошлом. Он призвал договариваться только по принципу «баш на баш». Замминистра заверил, что американцы хорошо понимают разговор на таких условиях.

По последним данным, доля украинцев, готовых пойти на территориальные уступки ради завершения конфликта, увеличилась до 32%.

США Дипломатия Международные отношения Россия Переговоры МИД РФ Отношения России и Украины
04 августа 2024, 12:17
Власти города в Эстонии нашли способ использования заброшенных могил
Unsplash
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Власти города Пярну на юго-западе Эстонии заявили о готовности повторно использовать заброшенные могилы. Как сообщило издание Baltnews, родственникам дали два месяца на то, чтобы вспомнить о забытых усопших.

С прошлого года власти обнаружили около 298 неухоженных могил, которые портят архитектуру кладбищ. Кроме того, мест для новых захоронений не хватает.

«С учетом того, что на кладбищах существуют платные услуги по захоронению и обслуживанию могил, вероятно, это делается с целью извлечения прибыли», - предположили журналисты.

Ранее в эстонской деревне Техумарди начали проводить демонтаж надгробий в месте захоронения красноармейцев. Однако после перезахоронений плиты с именами выставлять не планируют. По этому поводу Россия выразила Эстонии протест , назвав подобные действия кощунственными.

Власти города Пярну на юго-западе Эстонии заявили о готовности повторно использовать заброшенные могилы. Как сообщило издание Baltnews , родственникам дали два месяца на то, чтобы вспомнить о забытых усопших.

Эстония Архитектура
04 августа 2024, 12:03
«Прекратите нести чушь». Байден жестко осадил Нетаньяху во время разговора
Global Look Press
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Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху потребовал, чтобы тот прекратил врать насчет переговоров о заложниках с ХАМАС. Об этом сообщил Channel 12.

Американский лидер был зол и призвал израильского премьера сдержать свое слово относительно сделки. Байден жестко осадил Нетаньяху во время разговора, вставив недипломатичную фразу.

«Прекратите нести чушь», - заявил он.

Байден также попросил Нетаньяху не воспринимать помощь от США «как само собой разумеющееся».

До этого во время очередного жесткого разговора американский президент уже требовал от премьер-министра Израиля прекратить эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее Израиль ударил по командному центру ХАМАС на севере Газы. Члены палестинской группировки якобы использовали школу для производства оружия и собственного укрытия. До этого ЦАХАЛ нанес массированный удар по Бейруту для поражения позиций «Хезболлы».

США Израиль Премьеры Переговоры Оружие Джо Байден Биньямин Нетаньяху
04 августа 2024, 11:57
«Было трудно». Медведев рассказал о подготовке самого крупного обмена заключенными
РИА «Новости»
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Крупнейший обмен заключенными готовили долго, и завершился он в пользу России. В страну вернулись радеющие за нее люди, а за границу уехали желавшие ее разрушить преступники, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Произошедший обмен он сравнил с очень трудной шахматной партией, которая длилась утомительно долго и иногда уходила в цугцванг. Медведев отметил филигранную работу российских ведомств и их зарубежных партнеров. Последние, по мнению представителя Совбеза, проявили должный прагматизм и согласились на разумные компромиссы.

«Было трудно, но тем не менее все состоялось и, скажем предельно откровенно, в нашу пользу, о чем уже раструбили западные СМИ и политики всех мастей. Но хочу сказать о другом. Давайте оценим „качественный состав“ обмена», - заявил он.

Медведев напомнил, что в Россию вернулись преданно работавшие в ее интересах люди, настоящие патриоты. Взамен освободили осужденных за уголовные преступления иностранцев, а также россиян, чья цель - разрушить собственную страну, уничтожить общегражданский мир и идеологические устои общества.

Главным выгодоприобретателем от прошедшего в Турции обмена заключенными стала Россия, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп. Он назвал случившееся феноменальной сделкой.

Заключенные Международные отношения

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