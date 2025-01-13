Обнаженное тело пропавшего туриста всплыло у пляжа в Таиланде

По информации источника, погибшим оказался 28-летний Реган Келли из Лондона. Он приехал в страну еще 30 декабря и поселился в хостеле Mad Monkey Hostel на Пхукете.

С утра 3 января британец перестал выходить на связь с родными. Его отец и сестра обратились в полицию, а затем прибыли в Таиланд, чтобы помочь в поисках.

Правоохранители изучили записи с камер наблюдения и установили, что погибший незадолго до пропажи повздорил с другим мужчиной в баре. Его оппонент преследовал Келли до набережной, затем последовательность событий выяснить оказалось невозможно.

В конце декабря в Таиланде после падения с крутой набережной погиб российский врач Сергей Калчанов. Он прилетел в Паттайю на зимний отдых.