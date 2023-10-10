Обмену пленными между Израилем и ХАМАС захотела содействовать Турция

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По данным издания, несколько государств требуют от Турции вмешаться и спасти заложников, которых захватили боевики ХАМАС.

Турецкая сторона готова к этому, но есть серьезное препятствие, подчеркнула Hürriyet. Речь идет о возможной наземной операции Израиля, которая способна перерасти в полномасштабную войну.

Днем ранее боевики ХАМАС выступили с угрозой казнить заложников в ответ на удары Армии обороны Израиля по гражданским объектам в секторе Газа.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же вечер опубликовал видео нанесения ударов и выразил уверенность, что страна одержит победу.

«ХАМАС хотел войны и получил войну, мы победим ХАМАС так же, как мир победил ИГИЛ*», - предупредил политик.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) - запрещенная в России террористическая группировка.

Власти Турции готовы оказать содействие процессу обмена пленными между Израилем и ХАМАС, однако вероятность наземной операции ЦАХАЛ может помешать этому. Об этом сообщила турецкая газета Hürriyet.