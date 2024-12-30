Обманувшую туристов поддельными бронями банду мошенников задержали в Турции

Все объявления с фотографиями домов, которые якобы сдавали в аренду, участники группировки размещали в социальных сетях и всячески их продвигали. Число жертв обмана составило несколько сотен человек.

Участников группировки выдал роскошный образ жизни, которые они начали вести после получения денег. У задержанных изъяли шесть дорогих автомобилей и один мотоцикл, купленные на средства, полученные в результате обмана туристов.

В ходе операции полицейские задержали 20 подозреваемых, из которых 12 суд отправил под стражу.

В начале октября в Турции раскрыли мошенническую схему, когда самоназванные гиды предлагали приехавшим на отдых туристам провести экскурсию за половину цены. При этом иностранцев водили по обычным местам, выдавая их за главные достопримечательности.

Операцию по разгрому и поимке членов банды мошенников, которые обманывали туристов, провела полиция Турции. По данным издания Ahaber , участники группировки размещали объявления о бронировании бунгало, но после получения денег от доверчивых клиентов переставали выходить на связь. Таким образом мошенники получили в общей сложности 2,1 миллиарда турецких лир (60 миллионов долларов).