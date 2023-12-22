22 декабря 2023, 02:23

Обломки ракеты упали на жилой дом в Киеве из-за ошибки украинской ПВО

РИА «Новости»
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Силы противовоздушной обороны Украины допустили ошибку во время отражения массированной атаки беспилотников, в результате которой обломки ракеты попали в жилой дом. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

«В Киеве в результате работы ПВО по „Шахедам“ в Соломенском районе, вероятно, обломки попали в жилой дом», - написали журналисты.

Мэра Киева Виталий Кличко сообщил о попадании в дом в Голосеевском районе, куда отправили спасателей. Помимо этого, в городе раздался сильный взрыв еще и в районе Позняков.

После попадания ракеты в жилой дом в Соломенском районе на здании загорелась крыша. Сейчас в Киеве воздушную тревогу отменили.

Ранее киевляне сообщали о мощных взрывах в небе над городом. В городе была объявлена воздушная тревога, всех людей попросили пройти в ближайшие укрытия.

Сирены, предупреждающие о возможной угрозе с воздуха, также работали в 11 регионах страны. Тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях.

Беспилотники Киев Украина ПВО
22 декабря 2023, 03:25
НОВАТЭК заявил о форс-мажоре с поставками СПГ
РИА «Новости»
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НОВАТЭК предупредил партнеров о наличии форс-мажорных обстоятельств в отношении будущих поставок сжиженного природного газа с «Арктик СПГ 2». Об этом сообщило агентство Reuters.

«Крупнейший российский производитель СПГ, „Новатэк“, отправил своим клиентам уведомления о форс-мажоре в отношении будущих поставок СПГ с проекта „Арктик СПГ 2“», - уточнило агентство.

Письма получили испанская Repsol и китайские Shenergy Group и Zheijang Energy.

Возникновение форс-мажора может быть связано с санкциями, которые США ввели 2 ноября. Они предполагали запрет на все операции с «Арктик СПГ-2».

Первую линию проекта «Арктик СПГ-2» планировали запустить уже в конце этого года, вторую в 2024 году, а третью уже в 2025-м.

Ранее глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что стремившийся отказаться от закупок российских нефти и газа Евросоюз сменил одну зависимость на другую.

Доля российского газа в закупках ЕС составляла до 2022 года 40%. После начала спецоперации и подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» поставки российского энергоносителя в европейские страны сократились, но не остановились.

Газ Россия Арктика
22 декабря 2023, 03:04
Орбан задал неудобный вопрос о вступлении Украины в ЕС
РИА «Новости»
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан задал руководству Евросоюза неудобный вопрос, относительно вступления Украины в ЕС. Политик поинтересовался, как они планируют поступить с новыми российскими регионами. Об этом сообщил телеканал HirTV.

«Мы не подготовлены. Мы не знаем актуальные численные показатели. Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать?» - спросил Орбан.

По его мнению, начало переговоров на эту тему принесет только вред. Украинцы верят, что они все уже для этого сделали, но впоследствии эти вопросы обязательно всплывут и процесс интеграции замедлится.

Ранее Виктор Орбан признался журналистам, что не хотел бы иметь общую границу с Россией. Так политик ответил на вопрос журналистов, какими он видит будущие границы соседней Украины.

До этого сообщали, что Венгрию могут наказать и лишить права голоса в Евросоюзе, чтобы выделить Украине дополнительную помощь. Так, на последнем саммите Евросовета - она отказалась одобрить выделение 50 миллиардов евро Украине.

Венгрия Россия Евросоюз Украина
22 декабря 2023, 02:37
Взрывы прозвучали в Одессе
РИА «Новости»
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Взрывы раздались в Одессе на юге Украины. В городе сработала система противовоздушной обороны, сообщило местное агентство ТСН.

В регионе объявили воздушную тревогу. Всех жителей города и области попросили проследовать в ближайшие укрытия. Других подробностей журналисты не привели. Местные власти официальных заявлений по этому поводу не делали.

Ранее взрывы прогремели в Киеве. Из-за ошибки украинской системы ПВО обломки ракеты упали на жилую многоэтажку. Это произошло в Соломенском районе города. На место отправили спасателей.

Одесса Взрывы Украина
22 декабря 2023, 02:34
Российского тихоокеанского флота испугались в Австралии
РИА «Новости»
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В Австралии испугались российского флота. По мнению доцента Университета Кертина в Австралии Алексея Муравьева, военные корабли России могут стать грозным вызовом для ВМС Австралии и ее союзников. Об этом он написал в статье для The Conversation.

Эксперт напомнил, что к октябрю 2023 года Россия ввела в строй восемь новых боевых кораблей и вспомогательных судов, в том числе, четыре атомные и обычные подводные лодки. В декабре в состав российского флота вошли еще три подлодки.

Другая опасность, по мнению Муравьева, кроется в том, что Россия укрепляет свои связи в Индо-Тихоокеанском регионе. Эксперт сделал вывод, что, если в Тихом океане начнется война, российский флот сможет бросить вывод ВМС западных стран.

В понедельник, 11 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что корабли-ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» в скором времени начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте, охраняя дальневосточные рубежи России.

Одесса Взрывы Украина

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