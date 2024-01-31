Обломки пропавшего в 1937 году самолета нашли в Тихом океане

Представители компании рассказали, что смогли найти обломки самолета, похожего на Lockheed 10-E Electra, на котором летала Эрхарт. Специалисты просканировали для этого около 13,4 тысячи квадратных километров.

По данным The Wall Street Journal , поисковую операцию начали в сентябре 2023 года в атолле Тарава, Кирибати. Примерно через 30 дней исследователи получили гидроакустическое изображение объекта, напоминающего по форме самолет. Пилот Тони Ромео, который руководил поисками, уверен в том, что это именно авиалайнер летчицы Амелии Эрхарт.

Последний раз Эрхарт и ее штурмана Фреда Нунана видели живыми, когда они вылетали из Папуа - Новой Гвинеи 2 июля 1937 года. Летчики планировали остановиться на дозаправку на острове Хауленд в Тихом океане. Но по пути к острову самолет и его экипаж пропали.

Ранее эксперты предположили, что Эрхарт умерла после посадки на одном из южно-тихоокеанских островов. Трагедия произошла в трех тысячах километров от Гавайев.