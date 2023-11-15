Облитый краской памятник Пушкину снесли в Киеве

Монумент снесли на Берестейском проспекте с помощью крана. На опубликованных кадрах видно, что на постамент нанесли надпись на украинском языке, а сам монумент облили красной краской.

В конце октября украинские СМИ сообщали, что в Киеве вандалы осквернили памятник Пушкину , обмотав его голову мешковиной. Ее закрепили с помощью красного скотча.

Сносить советские памятники на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой «декоммунизации». В последнее время власти страны начали бороться не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

Журналист из Ирландии Чей Боуз высмеял сносы памятников русским поэтам на Украине. Он с иронией заявил, что такими действиями власти страны нанесли «крупное» поражение России.