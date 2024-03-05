05 марта 2024, 05:24

Обладатель огромного пениса обвинил порнографов в обмане зрителей

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Обладатель одного из самых больших в мире пенисов, проживающий в Великобритании, написал книгу о своей жизни и обвинил порнографов во лжи. Об этом рассказало издание Daily Star.

Мэтт Барр из Лондона известен тем, что длина его полового органа в спокойном состоянии составляет 28 сантиметров. При эрекции орган увеличивается до 41 сантиметра. Мужчина выпустил книгу «Длинная история: жизнь с одним из самых больших пенисов в мире».

Барр заявил, что с подозрением относится к рассказам о пенисах длиннее 10 сантиметров. Этим чаще всего грешат создатели порнофильмов. Сцены снимают под определенным углом и используют фильтры, чтобы половой орган в кадре казался больше. Автор книги предлагает воспринимать подобные фильмы только как «инструмент, пробуждающий фантазии», а не как повод для сравнения себя с порнозвездами.

Американская порномодель-христианка Нита Мари призвала женатых мужчин держаться подальше от ее страницы. Работница секс-индустрии считает, что ее видео и фото побуждает мужчин уделять меньше внимания своим супругам.

Книги Великобритания Мужчины
05 марта 2024, 05:32
Премьер-министр Литвы отказался от слогана своей предвыборной кампании из-за Путина
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Премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните, участвующая в предвыборной гонке на пост президента государства, поменяла лозунг своей кампании из-за схожести со слоганом российского лидера Владимира Путина на выборах в 2018 году, передало LRT.

Предвыборный штаб Шимоните выдвинул свою программу под фразой: «Сильный президент - сильная страна». Из-за этого на Шимоните ополчились пользователи соцсетей. Они напомнили ей слоган компании Путина в 2018 году: «Сильный президент - сильная Россия».

«Да, формулировка, как она звучит сейчас, вызывает определенные ассоциации - наверное, ее неуместно использовать, можно сказать другими словами», - заявила глава штаба литовского премьера Миндаугас Линге.

Ранее Ингрид Шимоните заявила, что Украина не достигла тех результатов в конфликте, которых ждали западные страны. По ее словам, Западу придется рассчитывать, что сценарий будет развиваться иначе. Она назвала 2024 год трудным с политической и с военной точки зрения.

Литва Россия Владимир Путин Выборы
05 марта 2024, 05:21
Аргентинцу по ошибке сделали вазэктомию вместо операции на желчном пузыре
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Врачи в Аргентине по ошибке сделали мужчине вазэктомию вместо операции на желчном пузыре. Об этом написало издание Oddity Central.

Хорхе Босето лег в больницу для операции на желчном пузыре. Врачи без объяснения причин перенесли ее на день.

После операции врач сообщил аргентинцу, что вазэктомия прошла успешно. Мужчина потерял дар речи. Позже выяснилось, что в больнице перепутали пациентов. После второй операции, которая и была запланирована, Босето начал разбирательство, он планирует подать в суд на больницу.

В Санкт-Петербурге микрохирурги 10 часов провели в операционной , восстанавливая кисть ребенка. Мальчик опустил руку в работающий блендер и получил рубленые раны области левого лучезапястного сустава.

Суд Больницы Врачи Мужчины
05 марта 2024, 04:20
Над Европой и США нависла угроза «алюминиевой войны»
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Введение Евросоюзом запрета на импорт российского алюминия приведет к росту соперничества между европейскими и американскими потребителями на мировом рынке. Такое мнение выразили обозреватели Reuters.

Согласно данным агентства, противоборствующим сторонам «придется агрессивно конкурировать за ближневосточный алюминий», если ЕС введет запрет на ввоз металла из России.

Авторы материала также указали, что дефицит алюминия в ЕС после отказа от российских поставок составит около 500 тысяч тонн. При этом возобновление собственного производства и закупки на Ближнем Востоке не покроют дефицит.

Подорожание алюминия усугубит положение западных компаний в сфере транспорта, строительства и производства упаковки.

Ранее сообщалось, что Евросоюз, скорее всего, не распространит антироссийские санкции на импорт алюминия. В случае такого запрета ЕС, вероятно, столкнется с противодействием таких промышленных стран, как Италия, не желающих введения мер, которые могут повлечь повышение цен.

США Запреты Санкции Россия Евросоюз
05 марта 2024, 04:16
Американца обвинили в передаче военных секретов через сайт для знакомств
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В США предъявили обвинения гражданскому служащему из Небраски Дэвиду Франклину Слейтеру в передаче секретных сведений военного характера зарубежному лицу. Сообщение об этом опубликовали на сайте Минюста США.

По данным ведомства, 63-летний американец был прикомандирован к силам стратегического командования ВС США на авиабазе Оффатт и имел доступ к информации под грифом «совершенно секретно» с августа 2021 по апрель 2022 года.

Предположительно, он незаконно передавал сведения, касающиеся национальной обороны Соединенных Штатов, на зарубежную платформу для онлайн-знакомств. Подозреваемого арестовали 2 марта.

Обвиняемый в сливе секретных файлов Пентагона военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра признал свою вину. Согласно обвинительному заключению, Тейшейра согласился на отбывание тюремного срока продолжительностью 16 лет.

США Пентагон Военные

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