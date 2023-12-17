17 декабря 2023, 04:47

Обиды Зеленского помешают Украине вступить в ЕС

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Несдержанность президента Украины Владимира Зеленского в общении с премьером Венгрии Виктором Орбаном может стать препятствием для вступления страны в Евросоюз. Об этом в статье для украинской газеты «Зеркало недели» написал бывший представитель Украины при ЕС Константин Елисеев.

«Непрерывная волна оскорблений и обвинений со стороны официального Киева в адрес венгерского руководства едва не привела к катастрофе. Эмоциональный короткий обмен репликами между Зеленским и Орбаном в Буэнос-Айресе стал лишь очередным примером того, как делать не нужно», - посетовал Елисеев.

Украине не стоит обольщаться по поводу начала переговоров о вступлении в ЕС. Путь разделен на 35 этапов, каждый из которых требует консенсуса всех стран - членов ЕС, в том числе и Венгрии. Поэтому Зеленского не пустили на саммит в Брюсселе, чтобы предотвратить «эмоциональный личный штурм» Орбана.

Визит Зеленского на саммит в ЕС отменили последний момент. Украинскому президенту разрешили обратиться к участникам лишь по видеосвязи.

Саммиты Владимир Зеленский Венгрия Переговоры Евросоюз Украина
17 декабря 2023, 02:37
Евродепутат признал бесполезность антироссийских санкций
РИА «Новости»
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Антироссийские санкции нанесли большой вред жителям Евросоюза, признал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Свое мнение европарламентарий высказал в соцсети Х.

«Антироссийские санкции ЕС провалились и нанесли больший вред гражданам ЕС, чем России. Но власть имущие этого не признают», - заявил Уоллес.

Запад столкнулся с ростом цен на энергоресурсы и скачком инфляции, причиной послужили введенные против РФ санкции и отказ от российских энергоносителей, подчеркнул политик. Промышленность в Европе лишилась конкурентного преимущества , западные страны движутся к деиндустриализации, превращаясь в американских вассалов.

Генеральный директор немецкого сталелитейного концерна предупредил власти Германии о риске лишиться статуса индустриальной державы из-за высоких цен на энергоносители и релокации производства за рубеж. Почти треть немецких компаний предпочла инвестировать за границу, а не расширять производство внутри страны.

Европа Санкции Россия Евросоюз
17 декабря 2023, 02:22
Шольц неожиданно появился на спектакле Серебренникова в Гамбурге
РИА «Новости»
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Канцлер Германии Олаф Шольц посетил спектакль режиссера Кирилла Серебрянникова в Гамбурге. Об этом деятель культуры сообщил в своем Telegram-канале.

«Олаф Шольц неожиданно посетил наш спектакль BAROCCO в театре Талия (Гамбург)», - написал режиссер.

По его словам, немецкий политик даже зашел за кулисы, чтобы выразить артистам свое восхищение. Шольц также выпил вина. Серебрянников отметил, что в одном из куплетов в импровизации на композицию «Besogna morire» прозвучала шутка про «отношения» канцлера ФРГ и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее Шольц предложил главе венгерского правительства покинуть помещение в Брюсселе и отлучиться выпить кофе во время обсуждения вступления Украины в ЕС. Таким образом немецкий политик хотел преодолеть разногласия и позволить лидерам других стран принять решение о начале переговоров в отсутствии Орбана.

Германия Режиссер Спектакль Кирилл Серебренников Олаф Шольц
17 декабря 2023, 01:14
Сийярто объяснил решение Болгарии отменить акциз на российский газ
Unsplash
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Болгария отменит акциз на транзит российского газа после угрозы Венгрии наложить вето на вступление страны в шенгенскую зону. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто в видеообращении, трансляцию которого вели в Facebook*.

Глава ведомства назвал «скандальным и враждебны шагом» введение акциза со стороны Болгарии. Это полностью противоречит юридическим правилам Евросоюза. Такое решение грозило остановкой газоснабжения Венгрии, Северной Македонии и Сербии.

«Мы дали понять болгарам, что если они это продолжат и будут долгое время ставить под угрозу безопасность венгерского энергоснабжения, мы ветируем их членство в шенгенской зоне», - рассказал Сийярто.

Теперь болгарские власти «неожиданно начали пытаться отменить этот закон». Если Болгария сделает это, то венгерская сторона отзовет свое решение о вето, добавил Сийярто.

Президент Сербии Александр Вучич ранее прокомментировал введение Болгарией акциза на транзит российского газа. Он заявил, что на европейском рынке происходят «странные вещи».

* Соцсеть Facebook принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

Венгрия Газ Болгария Россия
17 декабря 2023, 01:13
Сотрудник МИД Франции погиб в секторе Газа при ударе ЦАХАЛ
Unsplash
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При ударе ЦАХАЛ по дому в городе Рафах в секторе Газа погиб сотрудник МИД Франции. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Работник скончался от ранений, полученных в результате израильской бомбардировки на юге палестинского анклава. Дипломат укрылся в доме коллег из генерального консульства Франции. Из-за израильского удара по зданию погибли около 10 человек.

МИД осудил атаку ЦАХАЛ и потребовал от израильских властей разъяснить обстоятельства случившегося в кратчайшие сроки.

Ранее в пресс-службе израильской армии сообщили, что военные по ошибке убили трех заложников , похищенных палестинским движением ХАМАС. ЦАХАЛ принял людей за угрозу и открыл по ним огонь.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября после того, как боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по городам Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал атаковать объекты в секторе Газа, в том числе гражданские.

Израиль Франция Конфликт Израиля и Палестины

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