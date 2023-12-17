Обиды Зеленского помешают Украине вступить в ЕС

«Непрерывная волна оскорблений и обвинений со стороны официального Киева в адрес венгерского руководства едва не привела к катастрофе. Эмоциональный короткий обмен репликами между Зеленским и Орбаном в Буэнос-Айресе стал лишь очередным примером того, как делать не нужно», - посетовал Елисеев.

Украине не стоит обольщаться по поводу начала переговоров о вступлении в ЕС. Путь разделен на 35 этапов, каждый из которых требует консенсуса всех стран - членов ЕС, в том числе и Венгрии. Поэтому Зеленского не пустили на саммит в Брюсселе, чтобы предотвратить «эмоциональный личный штурм» Орбана.

Визит Зеленского на саммит в ЕС отменили последний момент. Украинскому президенту разрешили обратиться к участникам лишь по видеосвязи.