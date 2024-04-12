Обход санкций в ЕС стал уголовным преступлением
Евросоюз внес обход принятых объединением ограничений или помощь в этой деятельности в число уголовных преступлений. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
«Совет ЕС сегодня принял закон, который охватывает общеевропейские минимальные правила преследования за обход или нарушение санкций ЕС в государствах - членах организации», - заявили в пресс-службе.
В документе говорится, что уголовными преступлениями будут считать, например, осуществление запрещенной финансовой деятельности, торговлю подсанкционными товарами или помощь в обходе запрета на поездки.
Теперь законопроект должны опубликовать в официальном журнале ЕС, после чего он вступит в силу в течение 20 суток.
В марте инициативу одобрил Европарламент. Эксперты не исключили, что он поможет сообществу конфисковать заблокированные российские частные активы.