Обход санкций в ЕС стал уголовным преступлением

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«Совет ЕС сегодня принял закон, который охватывает общеевропейские минимальные правила преследования за обход или нарушение санкций ЕС в государствах - членах организации», - заявили в пресс-службе.

В документе говорится, что уголовными преступлениями будут считать, например, осуществление запрещенной финансовой деятельности, торговлю подсанкционными товарами или помощь в обходе запрета на поездки.

Теперь законопроект должны опубликовать в официальном журнале ЕС, после чего он вступит в силу в течение 20 суток.

В марте инициативу одобрил Европарламент. Эксперты не исключили, что он поможет сообществу конфисковать заблокированные российские частные активы.