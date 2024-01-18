Обезглавленный труп нашли на пляже пятизвездочного отеля в Турции

«Сотрудники отеля в Манавгате сообщили в полицию об обнаружении на пляже трупа без головы и правой руки», - написало издание.

Пол и личность погибшего установить не удалось. Тело отправили на судмедэкспертизу.

В ноябре 2023 года в курортном районе Бодрума нашли тела двух женщин. Погибшими оказались 40-летняя российская модель Ирина и ее 15-летняя дочь. Россиянок застрелили, после чего их трупы завернули в простыню и связали веревкой.

Летом 2023 года в морозильной камере в одном из домов турецкого Измира нашли расчлененные трупы четырех человек. Как выяснила полиция, тела принадлежали трем женщинам и одному мужчине из Туркменистана.