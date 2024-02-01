01 февраля 2024, 04:49

Обезглавившего статую сатаны мужчину обвинили в пропаганде ненависти в США

РИА «Новости»
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Американца, обезглавившего статую станы в здании законодательного собрания штата Айова, прокуратура обвинила в совершении преступления на почве ненависти. Об этом сообщило издание Des Moines Register.

«Подзащитный сделал заявления правоохранительным органам и общественности, которые указывают, что он уничтожил собственность из-за религиозной принадлежности пострадавшей стороны», - уточнили в прокуратуре.

Житель Миссисипи Майкл Кэссиди признался в уничтожении статуи языческого идола Бафомета, которую выставило в местном капитолии «Сатанистский храм Айовы».

Экспозицию раскритиковали государственные и национальные лидеры, в том числе губернатор Ким Рейнольдс и кандидат в президенты от Республиканской партии Рон Десантис.

Первоначально мужчину обвиняли в причинении имущественного ущерба, но потом переквалифицировали в «покушение на индивидуальные права», а это более серьезное преступление. Сам Кэссиди объяснил свой поступок тем, что он действовал по совести.

Его адвокат Сара Паскуале не комментировала новое обвинение. При этом ранее она обвинила сатанинский храм в том, что они выставили статую, чтобы вызывать у людей сильные эмоции, «подстрекать других».

Судебный процесс начнется 15 февраля.

Прошлым летом религиовед Александр Невеев заявил, что сатанизм стал идеологией не только украинских нацбатов , но и части общества. Киевский режим уже привлекает народные массы к служению злу.

США Законы Преступления
01 февраля 2024, 00:57
Экс-губернатора Севастополя Овсянникова арестовали в Лондоне
РИА «Новости»
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Бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали в Лондоне. Ему предъявили обвинение в нарушении санкционного режима, сообщило издание The Times.

По данным издания, арест Овсянникова произошел в его доме в Лондоне еще на прошлой неделе. Ему предъявили обвинение в «нарушении санкций и отмывании денег».

Национальное агентстве по борьбе с преступностью (NCA) установило, что Овсянников нарушил режим персональных санкций, который ввели против него британские власти В частности, ему приходили переводы на общую сумму в 65 тысяч евро на счет, который ранее открыла в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне.

Также у Овсянникова изъяли более 77,5 тысячи евро наличными. По данным NCA, эти деньги россиянин получил в результате незаконных финансовых операций.

Премьер-министр России Михаил Мишустин снял Дмитрия Овсянникова с должности заместителя главы Минпромторга в апреле 2020 года.

Евро Лондон Севастополь
31 января 2024, 23:03
Осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда мужчину задержали в Ереване
Pixabay
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В Армении задержали мужчину, осквернившего мемориал детям блокадного Ленинграда в Ереване Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

«Он обнаружен и задержан», - отметили в ведомстве.

Сейчас житель Еревана находится в распоряжении Следственного комитета Российские следователи возбудили уголовное дело из-за осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Армении. Ранее появилась информация о том, что в Ереване мужчина растоптал ленту с российским флагом и опрокинул венки. Акт вандализма попал на видео.

Судя по кадрам, мужчина, который растоптал венки, негодовал по поводу заявления представителя МИД России Марии Захаровой об отсутствии международного признания этнических чисток в Нагорном Карабахе. Также он заявил, что «никакой документации о блокаде Ленинграда» нет.

Диплом в беседе «360» резко осудила случай вандализма в Ереване. Она выразила уверенность, что правоохранители дадут оценку «чудовищному поступку».

Армения Дети Памятники Россия Мужчины
31 января 2024, 22:05
Американец раскритиковал Байдена с отрубленной головой отца в руках
РИА «Новости»
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Полицейские арестовали жителя штата Пенсильвания, обезглавившего своего отца и с его головой в руках записавшего видео с критикой президента США Джо Байдена и его администрации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз местной полиции.

Силовики задержали 33-летнего Джастина Мона по подозрению в убийстве отца.

«Мон был обнаружен и взят под стражу», - заявили в полиции, но без указания деталей преступления.

Расследование продолжается.

Местный портал Левиттауна сообщил, что тело убитого мужчины нашли в ванной, а его голову - «в пластиковом пакете в кастрюле». Эту информацию подтвердил и телеканал NBC , отметив, что Мон обвинил отца в предательстве и призывал к смерти всех федеральных чиновников.

«Мону предъявили обвинение в 04:00 и отказали в освобождении под залог, сообщил капитан полиции городка Миддлтаун. Пит Фини», - уточнил канал.

Ранее житель штата Мичиган Рассел Уоррен открыто угрожал убийством президенту страны Джо Байдену. Мужчину задержали и предъявили обвинение, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

США Убийства Преступления Видео Джо Байден
31 января 2024, 19:36
Швейцария поддержала 12-й пакет антироссийских санкций
Global Look Press
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Федеральный совет Швейцарии одобрил присоединение страны к принятому в декабре 2023 года пакету антироссийских санкций Евросоюза. Новые ограничения, включающие поэтапный запрет на покупку российских алмазов и полное эмбарго на ряд других товаров; вступят в силу с 1 февраля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

В кабмине напомнили, что частично уже реализовали положения 12-го пакета санкций ЕС, когда в конце прошлого года внесли в черные списки 147 россиян и компаний. Новое решение правительства предусматривает введение всех ограничительных мер.

Под полный запрет попал импорт чугуна и сжиженного нефтяного газа из России. Компаниям Швейцарии запретили продажу химических веществ, литиевых батарей, двигателей для беспилотников, а также станков и деталей машин. Также страна начнет поэтапно сокращать присутствие российских алмазов на своем рынке.

С 1 февраля россияне и связанные с ними лица не смогут занимать руководящие посты в компаниях, занимающимися криптовалютами. Кроме того, начнут действовать меры для выполнения правила ценового потолка на российскую нефть. Все участники рынка обязаны предоставлять данные о стоимости сырья по первому запросу контрольных органов.

В новом решении также есть послабления: федеральные власти разрешили расположенным в России дочерним компаниям швейцарских фирм пользоваться программным обеспечением для управления и промышленного проектирования.

Также Швейцария не стала вводить требование об уведомлении о переводе денег из страны в Россию. Такая мера действует сейчас по всему Европейскому союзу.

Евросоюз принял 12-й пакет антироссийских санкций 18 декабря 2023 года. Но в силу новые ограничения вступили только с наступлением 1 января. После публикации постановления в официальном журнале ЕС выяснилось, что под санкциями оказалась компания «Алроса» и ее генеральный директор Павел Маринычев.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что ограничение на экспорт алмазов навредит только Евросоюзу, потому что Россия найдет других покупателей на драгоценные камни. Он подчеркнул, что страна остается одним из ведущих игроков мирового рынка алмазов.

Санкции Россия Евросоюз Швейцария

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