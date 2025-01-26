26 января 2025, 10:09

Обеспечение порядка на выборах в Белоруссии взяла на себя милиция

РИА «Новости»
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Охрану помещений для голосования на выборах президента Белоруссии обеспечивают сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск МВД. Об этом сообщила пресс-служба ведомства республики.

Избирательные участки взяли под круглосуточную охрану, а также оборудовали системами видеонаблюдения и кнопками тревожной сигнализации.

«К избирательным участкам приближены патрульные наряды, в случае возникновения нештатных ситуаций будут задействоваться мобильные и группы быстрого реагирования», - подчеркнули в пресс-службе.

Милиции помогают члены добровольных дружин, БРСМ и ветераны МВД. В ведомстве добавили, что ни одно правонарушение или происшествие на участках не останется вне внимания республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Выборы в Белоруссии проводят только на территории республики , чтобы должным образом обеспечить безопасность избирателей. На президентское кресло в этом году претендуют пять избирателей, в том числе нынешний белорусский лидер Александр Лукашенко.

Белоруссия Выборы в Белоруссии Выборы
26 января 2025, 09:48
Путин рассказал о планах России наращивать сотрудничество с Индией
Пресс-служба Кремля
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По случаю национального праздника Индии — Дня республики — президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди. В послании российский лидер отметил, что совместными усилиями страны будут продолжать укреплять и развивать взаимовыгодное двустороннее сотрудничество во всех областях. Текст телеграммы опубликовал сайт Кремля.

По случаю национального праздника Индии - Дня республики - президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди. В послании российский лидер отметил, что совместными усилиями страны будут продолжать укреплять и развивать взаимовыгодное двустороннее сотрудничество во всех областях. Текст телеграммы опубликовал сайт Кремля.

«Российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, а также конструктивное взаимодействие в международных делах», - подчеркнул Путин.

Путин подчеркнул, что конституция Индии, принятая 75 лет назад, стала фундаментом для создания действенных государственных структур и свободного демократического развития страны. С тех пор Индия достигла значительных результатов в социально-экономической, научно-технической и других сферах, заслужив признание на мировой арене, отметил президент России.

Ранее стало известно, что Индия и Россия согласовывают даты визита российского президента Владимира Путина в Нью-Дели, где в 2025 году пройдет ежегодный традиционный российско-индийский саммит. В этом году Путин приедет с визитом в Индию. В 2024-м индийский премьер также дважды посетил Россию.

Индия Россия
26 января 2025, 09:08
В ШОС рассказали о ходе президентских выборов в Белоруссии
РИА «Новости»
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Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества по итогам пяти дней предварительного голосования не видит нарушений на выборах в Белоруссии. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.

Он объяснил, что члены миссии начали работу еще в период досрочного голосования.

«Пока мы не можем сделать какое-то официальное заявление, будем его формировать по завершении процесса голосования. Но пока на данный момент каких-то нарушений мы не видим», - подчеркнул генсек.

По его словам, в состав делегации входят 17 наблюдателей из семи государств, их главная цель - соответствие хода голосования законодательству Белоруссии и ее международным обязательствам.

Единый день голосования на президентских выборах в республике стартовал 26 января. Избирательные участки по всей стране открылись в 08:00, их работа прекратится в 20:00.

Белоруссия Выборы в Белоруссии Единый день голосования ШОС
26 января 2025, 09:06
Трамп допустил расширение территории США
Unsplash
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Территория Соединенных Штатов в ближайшем будущем может стать еще больше. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, его процитировал телеканал CNN.

Он напомнил о богатстве страны ресурсами и не исключил, что территория США со временем увеличится.

«Соединенные Штаты имеют самые крупные запасы нефти и газа в мире, и, возможно, в скором времени мы станем гораздо более крупной страной», - подчеркнул глава государства.

Ранее Трамп в очередной раз предложил Канаде присоединиться к США и стать 51-м штатом. Он пообещал в этом случае снять пошлины на канадские товары и обеспечить жителям военную защиту и лучшую медицинскую систему.

Американский лидер также обратился к Дании с требованием продать Гренландию. Он созвонился с датским премьер-министром Метте Фредериксеном и во время разговора вступил с ним в конфронтацию. По данным Financial Time, беседа получилась ужасной, а «датчане остались в шоке».

США Дональд Трамп
26 января 2025, 08:46
Израильские военные застрелили двухлетнюю девочку
Global Look Press
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Израильские военные застрелили двухлетнюю девочку. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Бойцы ЦАХАЛ проводили рейд в окрестностях города Дженин на Западном берегу реки Иордан. Ребенок погиб от огнестрельного ранения в голову. Беременная мать девочки получила легкие травмы.

По данным The Times of Israel , Армия обороны Израиля начала расследование после появления сообщений о гибели ребенка. Военные подтвердили, что проводили рейд и открыли шквальный огонь по боевикам. Также бойцам известно об утверждениях о пострадавших в результате обстрела мирных жителях.

Неделю назад Израиль подтвердил прекращение огня в секторе Газа после получения от ХАМАС списка заложников. Сторонам удалось прийти к перемирию через 15 месяцев после начала военных действий.

Военные Конфликт Израиля и Палестины

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