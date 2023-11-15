15 ноября 2023, 07:07

Обещанные Украине истребители F-16 решили ремонтировать в Европе

Unsplash
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Ремонт истребителей F-16, которые передадут Вооруженным силам Украины, организуют в Польше и других странах Европы. Технические специалисты также смогут консультировать коллег дистанционно, заявил замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант. Его процитировал ТАСС.

«План состоит в том, чтобы проводить как можно больший объем серьезных ремонтных работ в Европе. И Польша одно из мест. Мы организуем это», - сказал он.

В Пентагоне заявили, что союзники США обучат технических специалистов с Украины обслуживанию и ремонту сложной американской авиатехники. Билл Лаплант назвал это вызовом для них. Он допустил, что в случае необходимости западные коллеги проконсультируют инженеров ВСУ удаленно.

Одним из поставщиков F-16 на Украину станут Нидерланды. Они передадут 42 истребителя , но сделают это не раньше августа 2024 года.

США Авиация Истребители Пентагон Самолеты Оружие Украина
15 ноября 2023, 06:55
Процветающая в США расовая дискриминация поразила ООН
Unsplash
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В США до сих пор процветают расовая дискриминация и систематический расизм. К такому выводу пришла специальный докладчик ООН по современным формам расизма Ашвини К. П. Ее доклад опубликовали на сайте Управления верховного комиссара по правам человека.

Исследование проводили с 31 октября по 14 ноября 2023 года. Специалист ООН побывала в Вашингтоне, Детройте, Лос-Анджелесе, Новом Орлеане, Батон-Руж и Атланте, встретилась с представителями властей разных уровней, более 80 общественных организаций, посетила женские тюрьмы, академическое учреждение в Калифорнии, некоммерческий музей на бывшей плантации в Луизиане и центр женского здоровья в штате Джорджия.

Ашвини пришла к выводу, что США находятся на решающем этапе борьбы с расизмом и расовой дискриминацией. Однако ее шокировали многогранные и взаимодополняющие проявления системного расизма. Представитель ООН видела их в каждом штате.

«Эти проявления расизма влияли на представителей расово маргинализированных групп на каждом этапе их жизни - исторически, систематически и институционально», - сказала она.

Президент США Джо Байден после очередного случая массовой стрельбы в 2023 году призвал искоренить идею «белого превоходства». Преступник вошел в магазин и убил трех афроамериканцев.

США Расизм ООН
15 ноября 2023, 06:33
Дипломат спрогнозировал завершение очередной фазы операции ЦАХАЛ в секторе Газа
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Армия обороны Израиля перейдет к следующей фазе военной операции в секторе Газа через несколько недель. Постоянный представитель еврейского государства при ООН Гилад Эрдан заявил об этом телеканалу CNN.

«В течение нескольких недель. <…> Мы надеемся и молимся, чтобы это закончилось быстрее», - сказал он.

Дипломат не стал уточнять, в чем заключается следующий этап силовой операции и каковы ее цели.

Палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над северной частью сектора Газа, в том числе над одноименным городом. Военнослужащие вошли в здание Законодательного совета в центре Газы. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари объявил, что с начала кампании погибли 366 израильских военнослужащих. Американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, заявил телеканалу, что стороны приблизились к заключению соглашения об освобождении заложников в обмен на временное прекращение огня.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
15 ноября 2023, 06:17
Нижняя палата конгресса США одобрила бюджет без траншей на Украину и Израиль
Unsplash
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На заседании палаты представителей США одобрили план временного продолжения финансирования работы федерального правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Президент Джо Байден подпишет его, если сенат последует примеру коллег-конгрессменов, сообщил ТАСС.

Законопроект поддержали 336 членов нижней палаты конгресса, в том числе 209 демократов. Против него высказались 95 человек, в основном консервативно настроенные республиканцы. Представитель Белого дома заявил американским журналистам, что если сенат, как и палата представителей, одобрит проект, Джо Байдену придется его подписать.

Авторы документа предложили продлить до 19 января 2024 года финансирование программ и ведомств, которые отвечали за энергетику, сельское хозяйство, транспорт, строительство. Остальные программы предложили обеспечивать до 2 февраля. В план не включили помощь Украине и Израилю.

Депутат Верховной рады Кира Рудик заявила, что американское финансирование имеет большое влияние на способность украинцев сражаться. Она предупредила, что промедление конгресса в вопросе выделения денег скажется на жизни всей страны.

США Израиль Конгресс США Украина Деньги
15 ноября 2023, 06:04
Лукашенко призвал Пашиняна серьезно обдумать шаги по дезинтеграции
РИА «Новости»
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Белорусский лидер Александр Лукашенко спокойно отреагировал на отказ армянского премьер-министра Николы Пашиняна от участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске.  Об этом заявила секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт в беседе с РИА «Новости».

«К отказу премьер-министра Армении приехать на саммит президент Беларуси отнесся спокойно. Понимая, что это дело руководителя любого государства», - сказала она.

Эйсмонт отметила, что приглашение адресовали Пашиняну так же, как и другим представителям и главам стран. Российского лидера Владимира Путина Лукашенко пригласил во время недавнего диалога по телефону. Президент РФ принял приглашение.

«Президент (Лукашенко - прим. ред.) предложил премьер-министру Армении не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию», - заявила секретарь Белоруссии.

Ранее старший научный сотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков заявил, что Армения запустила процедуру выхода из постсоветских интеграционных структур. Так он прокомментировал отказ премьер-министра страны приезжать на саммит ОДКБ в Белоруссии.

Армения Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин ОДКБ

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