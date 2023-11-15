Обещанные Украине истребители F-16 решили ремонтировать в Европе

«План состоит в том, чтобы проводить как можно больший объем серьезных ремонтных работ в Европе. И Польша одно из мест. Мы организуем это», - сказал он.

В Пентагоне заявили, что союзники США обучат технических специалистов с Украины обслуживанию и ремонту сложной американской авиатехники. Билл Лаплант назвал это вызовом для них. Он допустил, что в случае необходимости западные коллеги проконсультируют инженеров ВСУ удаленно.

Одним из поставщиков F-16 на Украину станут Нидерланды. Они передадут 42 истребителя , но сделают это не раньше августа 2024 года.