Обещанные Украине истребители F-16 решили ремонтировать в Европе
Ремонт истребителей F-16, которые передадут Вооруженным силам Украины, организуют в Польше и других странах Европы. Технические специалисты также смогут консультировать коллег дистанционно, заявил замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант. Его процитировал ТАСС.
«План состоит в том, чтобы проводить как можно больший объем серьезных ремонтных работ в Европе. И Польша одно из мест. Мы организуем это», - сказал он.
В Пентагоне заявили, что союзники США обучат технических специалистов с Украины обслуживанию и ремонту сложной американской авиатехники. Билл Лаплант назвал это вызовом для них. Он допустил, что в случае необходимости западные коллеги проконсультируют инженеров ВСУ удаленно.
Одним из поставщиков F-16 на Украину станут Нидерланды. Они передадут 42 истребителя , но сделают это не раньше августа 2024 года.