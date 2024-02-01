Обещания властей успокоили бунтующих фермеров Франции

С призывом о прекращении забастовки участников призвал ассоциации молодых фермеров Арно Гайо. Он подчеркнул, что если правительство не выполнит свои обещания, то аграрии выйдут снова.

В своем выступлении премьер-министр Франции Атталь объявил о приостановке реализации плана по сокращению использования пестицидов. Программа предусматривала двукратное сокращение химических удобрений к 2030 году.

Кроме того, правительство выделит 150 миллионов евро в виде субсидий фермерам для налоговой и социальной поддержки. В последующие годы деньги также продолжат выделять.

Также правительство объявило о повышении пороговых доходов фермеров, не попадающих под уплату налога. По мнению главы правительства, эта мера сохранит устойчивость сельского хозяйства и остановит утечку молодежи из аграрного сектора.

Французские фермеры перекрыли дороги вокруг Парижа в конце прошлой недели. Они пригрозили полностью остановить поставки продовольствия в город. Причиной таких шагов стал кризис, с которым столкнулась отрасль из-за сокращения субсидий. Силовые структуры Франции перебросили на окраины столицы бронетехнику для остановки бунтующих аграриев.