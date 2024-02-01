01 февраля 2024, 21:41

Обещания властей успокоили бунтующих фермеров Франции

Global Look Press
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Лидеры профсоюзов фермеров Франции призвали своих сторонников разблокировать дороги после выступления премьер-министра страны Габриэля Атталя с обещаниями поддержки агросектора, который находится в глубоком кризисе. Об этом сообщила газета La Tribune de Geneve.

С призывом о прекращении забастовки участников призвал ассоциации молодых фермеров Арно Гайо. Он подчеркнул, что если правительство не выполнит свои обещания, то аграрии выйдут снова.

В своем выступлении премьер-министр Франции Атталь объявил о приостановке реализации плана по сокращению использования пестицидов. Программа предусматривала двукратное сокращение химических удобрений к 2030 году.

Кроме того, правительство выделит 150 миллионов евро в виде субсидий фермерам для налоговой и социальной поддержки. В последующие годы деньги также продолжат выделять.

Также правительство объявило о повышении пороговых доходов фермеров, не попадающих под уплату налога. По мнению главы правительства, эта мера сохранит устойчивость сельского хозяйства и остановит утечку молодежи из аграрного сектора.

Французские фермеры перекрыли дороги вокруг Парижа в конце прошлой недели. Они пригрозили полностью остановить поставки продовольствия в город. Причиной таких шагов стал кризис, с которым столкнулась отрасль из-за сокращения субсидий. Силовые структуры Франции перебросили на окраины столицы бронетехнику для остановки бунтующих аграриев.

Сельское хозяйство Кризис Франция
01 февраля 2024, 20:56
США отомстят Ирану за гибель солдат ударами по Ираку и Сирии
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Военные США разработали план о серии ударов по военным объектам Ирана, расположенным в Ираке и Сирии, в ответ на атаку беспилотника на американскую военную базу в Иордании, где погибли трое американских солдат. Об этом со ссылкой на источник в правительстве США сообщил телеканал CBS.

Собеседники журналистов подчеркнули, что сейчас военные ждут благоприятных погодных условий, чтобы иметь лучшую видимость выбранных целей и не допустить жертв среди мирного населения.

Беспилотник атаковал военную базу США в Иордании утром 28 января. По данным СМИ, основной удар пришелся на площадку, где находились казармы. Жертвами атаки стали т рое американских военных, более 30 получили ранения Ответственность за удар президент США Джо Байден возложил на действующие в регионе группировки, которые поддерживают Иран. Он подчеркнул, что без ответа такое поведение не останется.

По данным СМИ, администрация Белого дома потребовала от военных разработать план таким способом, чтобы провести операцию против Ирана, но при этом не допустить расширения конфликта Израиля и ХАМАС на весь Ближний Восток.

США Сирия Военные Иран Ирак
01 февраля 2024, 20:24
Пашинян упрекнул ОДКБ в безразличии к проблемам Армении
РИА «Новости»
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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оставила Армению в самый решающий момент один на один со своими проблемами. Таким мнением премьер-министр Никол Пашинян поделился в интервью Общественному радио.

Пашинян напомнил, что долгое время концепция безопасности Армении заключалась в том, что страна является членом ОДКБ, а ситуация с Нагорным Карабахом - конфликтом, признанным на международном уровне.

Однако организация якобы не стала обеспечивать свою часть вопроса безопасности Армении, а с наступлением решающего момента ей предложили «решать проблемы самой». По словам Пашиняна, теперь республика должна, насколько это будет возможно, обеспечивать свою безопасность самостоятельно.

Армянская сторона обратилась к Азербайджану с предложением подписать пакт о ненападении в случае затягивания процесса заключения мирного договора. Никол Пашинян напомнил о приверженности республики мирной повестке дня.

Армения ОДКБ Нагорный Карабах Азербайджан
01 февраля 2024, 18:23
Путин спрогнозировал сохранение углеводородной энергетики на долгие годы
РИА «Новости»
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Работа по переходу на возобновляемую энергию в России продолжится, но и от углеводородов в ближайшие несколько десятков лет отказаться не получится. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения со студентами российских вузов на совещании, посвященном развитию кампусов.

Глава государства подчеркнул, что согласен с мнением, что добычу нефти, угля и газа нужно облагораживать, чтобы максимально сократить число вредных выбросов, «Но от углеводородной энергетики в ближайшие десятилетия, многие десятилетия, человечество никуда не денется», - подчеркнул Путин.

Президент обратился к одному из участников встречи - студенту энергетического вуза, отметив, что он правильно выбрал свою профессию, которая останется востребованной еще долгое время.

В ходе совещания о развитии в России студенческих кампусов президент России Владимир Путин назвал задачей стратегического уровня организации системы для карьерного роста и самореализации молодежи.

Он подчеркнул, что сегодня стране необходимы профессионалы с нравственными ориентирами.

Газ Нефть Россия Владимир Путин Студенты
01 февраля 2024, 18:12
Россия потребовала от Британии объяснить задержание экс-главы Севастополя
РИА «Новости»
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Российское посольство в Лондоне потребовало от британского МИД объяснений по поводу ситуации вокруг экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, о задержании которого заявила газета Times. Об этом со ссылкой на представителей дипмиссии сообщило РИА «Новости».

В посольстве напомнили, что власти Великобритании были обязаны сразу же уведомить дипмиссию о задержании гражданина России. Так следовало поступить в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенцией 1965 года.

«Они этого не сделали. Поэтому сразу же после появления информации в местных СМИ посольство официально обратилось в Форин-офис за подтверждением и соответствующими разъяснениями», - указали собеседники агентства.

Помимо этого, дипмиссия потребовала уведомить о причинах и обстоятельствах ареста, а также предоставить данные о том, где и в каких условиях сейчас содержат Дмитрия Овсянникова. Еще одно требование касалось предоставления ему адвоката и переводчика.

«Запросили обеспечить доступ к Дмитрию Овсянникову консульских сотрудников в случае его содержания под стражей», - добавили в посольстве, отметив, что все это входит в обязанности британской стороны.

О задержании экс-губернатора Севастополя в Лондоне ранее сообщила Times со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с организованной преступностью. По данным издания, задержание связано с обвинениями в нарушении санкций.

В четверг, 1 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле не обладают информацией относительно задержания Овсянникова.

Великобритания Россия

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