01 апреля 2024, 04:00

Обернутую человеческой кожей книгу изъяли из библиотеки Гарварда

Freepik
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Экземпляр книги Арсена Уссе «Судьбы души», который выпустили в 1880-е годы, изъяли из библиотеки Гарварда. Специалисты заменят обложку из человеческой кожи, сообщили на сайте учреждения.

Обложка книги выполнена из человеческой кожи. Экземпляр останется в Хаутонской библиотеке, где она хранилась с 1934 года. Однако теперь ее переплет заменят, чтобы вновь показывать всем желающим.

Первым владельцем книги был французский врач и библиофил Людовик Буланд. Он обернул имевшееся у него издание Уссе кожей, которую взял с тела своей пациентки. Затем книга хранилась у американского дипломата Джона Стетсона-младшего, в 1954 году его вдова подарила «Судьбы души» университетской библиотеке.

По словам библиотекаря Гарварда Тома Хайри, этой книга больше не может быть в коллекции «из-за ее этически небезопасного характера». Сейчас эксперты проводят исследования по истории хранения этого экземпляра, чтобы выбрать подходящий вариант обращения с кожей.

В США и Европе 19 марта опубликовали автобиографию папы римского под названием «Жизнь. Моя история в Истории».

Книги
01 апреля 2024, 04:47
Приграничный город Северной Кореи сняли на видео с дрона
РИА «Новости»
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Пользователь социальной платформы Reddit смог снять с дрона видео приграничного северокорейского города Синыйджу. Об этом сообщил Telegram-канала Baza.

По данным канала, автор ролика запустил дрон с территории соседнего Китая. Причем видео было снято еще в 2020 году, но выложить его автор решился только сейчас.

Улицы северокорейского города Синыйджу выглядят пустынными. На дорогах мало машин, а вместо светофора работает регулировщик.

Город Синыйджу находится недалеко от реки Амноккан, по которой проходит граница с Китаем.

В марте лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые приехал на публичное мероприятие на автомобиле премиум-класса Aurus, который подарил ему президент России Владимир Путин. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, указав на «абсолютную надежность» подаренной машины.

Северная Корея Видео
01 апреля 2024, 04:34
Китай назвали эпицентром новой пандемии из-за «супергонореи»
РИА «Новости»
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Ученые назвали Китай страной, которая может положить начало новой пандемии — «супергонореи». Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

«Согласно новому отчету Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), до 98% образцов бактерий, взятых у пациентов с ЗППП в 13 китайских провинциях, обладали способностью обходить передовые антибиотики», - говорится в материале.

Как отметили авторы статьи, единственным эффективным антибиотиком от нее является цефтриаксон. При этом около 8,1% выявленных в Китае штаммов бактерий оказались к нему устойчивы.

Относительно других антибиотиков выяснилось, что более 97% собранных в Китае образцов оказались устойчивы к ципрофлоксацину, 78% - к пенициллину, примерно 17% - к азитромицину и цефиксиму.

Исследователи заявили, что полученные результаты говорят о необходимости комплексного подхода к борьбе с устойчивым к антибиотикам штамму гонореи. Кроме того, будут необходимы новые лекарства для борьбы с инфекциями.

Авторы материала напомнили, что гонорея передается половым путем, а также перинатальным способом - от матери к ребенку во время родов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о б изменениях в геноме украинцев из-за терапии токсичными препаратами во время вспышек сифилиса в XX веке.

Ученые назвали Китай страной, которая может положить начало новой пандемии - «супергонореи». Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

Великобритания Здравоохранение Болезни Ученые Китай
01 апреля 2024, 03:11
Хирурги прооперировали премьера Израиля Нетаньяху
РИА «Новости»
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенес хирургическое вмешательство по лечению грыжи. Об этом сообщил портал Ynet.

Глава хирургического отделения больницы Хадасса Эйн-Керем, профессор Алон Пикарски поделился результатами операции. По его словам, она прошло успешно.

Хирург также отметил, что Нетаньяху уже пришел в сознание после полного наркоза и начал общаться с членами семьи. На восстановление премьер-министра понадобится не менее одного дня.

На время процедуры обязанности премьера выполняет министр юстиции государства Ярив Левин. Врачи обнаружили грыжу у Нетаньяху во время планового осмотра.

В начале марта Биньямин Нетаньяху заявил, что израильскую военную операцию против ХАМАС в секторе Газа могут завершить уже через один-два месяца.

Израиль Больницы Премьеры
01 апреля 2024, 01:44
Эрдоган признал поражение правящей партии на выборах
РИА «Новости»
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Правящая Партия справедливости и развития не достигла желаемых результатов на прошедших муниципальных выборах. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его процитировал гостелеканал TRT Haber.

«К сожалению, после победы на выборах в мае 2023 года, на муниципальных выборах спустя девять месяцев мы не смогли достичь желаемых результатов», - сказал Эрдоган в Анкаре на первом выступлении после голосования.

Он отметил, что правящая партия проанализирует итоги выборов, которые показали упущения на местах.

В Турции в воскресенье, 31 марта, провели выборы в местные органы самоуправления. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития. Такие результаты получили после подсчета почти 90% голосов.

Ранее стало известно о гибели двух человек в ходе конфликтов, которые произошли на муниципальных выборах в Турции.

Турция Реджеп Эрдоган Выборы

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