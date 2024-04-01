Обернутую человеческой кожей книгу изъяли из библиотеки Гарварда

Обложка книги выполнена из человеческой кожи. Экземпляр останется в Хаутонской библиотеке, где она хранилась с 1934 года. Однако теперь ее переплет заменят, чтобы вновь показывать всем желающим.

Первым владельцем книги был французский врач и библиофил Людовик Буланд. Он обернул имевшееся у него издание Уссе кожей, которую взял с тела своей пациентки. Затем книга хранилась у американского дипломата Джона Стетсона-младшего, в 1954 году его вдова подарила «Судьбы души» университетской библиотеке.

По словам библиотекаря Гарварда Тома Хайри, этой книга больше не может быть в коллекции «из-за ее этически небезопасного характера». Сейчас эксперты проводят исследования по истории хранения этого экземпляра, чтобы выбрать подходящий вариант обращения с кожей.

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