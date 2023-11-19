Объект инфраструктуры повредили в Киевской области
После взрывов в Киевской области повреждения получил объект инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале написал глава областной военной администрации Руслан Кравченко.
«В одном из районов поврежден инфраструктурный объект. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», - написал он.
Кравченко добавил, что пожар потушили. Спецслужбы устраняют последствия.
Также глава ОВА заявил, что в Киевской области около пяти часов звучал сигнал воздушной тревоги - сработала система ПВО. Он призвал жителей во время сигнала сирен прятаться в укрытия.
Ранее власти Киева объявили воздушную тревогу после взрывов. Сирены гудели в Никопольском районе Днепропетровской области, Хмельницкой, Винницкой, Полтавской и Сумской областях.