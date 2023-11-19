19 ноября 2023, 11:45

Объект инфраструктуры повредили в Киевской области

Соцсети
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После взрывов в Киевской области повреждения получил объект инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале написал глава областной военной администрации Руслан Кравченко.

«В одном из районов поврежден инфраструктурный объект. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», - написал он.

Кравченко добавил, что пожар потушили. Спецслужбы устраняют последствия.

Также глава ОВА заявил, что в Киевской области около пяти часов звучал сигнал воздушной тревоги - сработала система ПВО. Он призвал жителей во время сигнала сирен прятаться в укрытия.

Ранее власти Киева объявили воздушную тревогу после взрывов. Сирены гудели в Никопольском районе Днепропетровской области, Хмельницкой, Винницкой, Полтавской и Сумской областях.

Украина
19 ноября 2023, 12:52
Медведев увидел в словах Байдена квинтэссенцию американской доктрины безопасности
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США инвестируют в свой военно-промышленный комплекс и финансируют войны в других странах, чтобы себя обезопасить. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

Он прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что мировые кризисы могут привести к прогрессу. Медведев назвал это заявление квинтэссенцией американской доктрины безопасности и добавил, что США осознанно стремятся разжечь конфликты в других государствах.

«„Инвестиции“ в собственный ВПК, в войны на других континентах делают Штаты „более защищенными“. <…> Деньги кровь = хорошие инвестиции. Без комментариев», - отметил зампред Совбеза.

Медведев подчеркнул, что Байден полностью отдавал себе отчет, когда говорил о «пользе» кризисов. Он обратил внимание, что американский лидер не допускал «оговорку по Фрейду», а четко объявил всему миру о позиции США.

Ранее газета The Washington Post опубликовала статью Байдена. Президент США указал, что обострение конфликтов в секторе Газа и на Украине могут принести миру пользу и прогресс.

США Дмитрий Медведев Джо Байден
19 ноября 2023, 12:29
Йеменские хуситы пригрозили атаковать гражданские суда Израиля
Freepik
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Представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что израильские гражданские суда, которые окажутся в зоне досягаемости доступных хуситам средств поражения, подвергнутся атаке. Об этом написал ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Сариа.

«Вооруженные силы Йемена объявляют, что они будут атаковать <…> передвигающиеся под флагом сионистского образования, эксплуатируемые израильскими компаниями, принадлежащие израильским компаниям суда», - заявил он.

Ранее, 1 ноября, Яхья Сариа отчитался о нанесении ракетного удара по Израилю.

Он предупредил о продолжении ракетных ударов и пояснил, что решение связано с израильской военной операцией в секторе Газа. Позже появились кадры запуска ракет по еврейскому государству.

После этого посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил, что Израиль не воюет с Йеменом и в принципе не находится в состоянии войны ни с одним государством. Боевые действия идут только против ХАМАС.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
19 ноября 2023, 11:51
«Набор несуразиц». Захарова оценила статью Байдена для The Washington Post
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «набором несуразиц» статью президента Соединенных Штатов Джо Байдена для The Washington Post. Пост с едким отзывом появился в Telegram-канале дипломата.

«Прочитала „статью Байдена“ про то, как конфликты на Украине и на Ближнем Востоке „приведут к большому прогрессу“. Тот самый случай, когда хочется дождаться не анализов статьи, но [анализов] автора. Абсурдный набор несуразиц», - подчеркнула Захарова.

Подписчики поддержали ее и тоже высмеяли заявления Байдена. Они предположили, что эти идеи ему «Альцгеймер нашептал», а результаты анализов «будут плачевными», а также назвали статью американского лидера «записками сумасшедшего».

В упомянутом материале Джо Байден отметил, что не стоит «забывать уроки времени и нашей истории», судя по которым, «из большой трагедии и потрясения может получиться огромный прогресс». Он указал на то, что США должны добиваться намеченных целей.

США Мария Захарова МИД РФ Джо Байден
19 ноября 2023, 11:34
Около 900 раненых палестинцев доставят из сектора Газа в Египет и Турцию — СМИ
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Около 900 раненых жителей сектора Газа эвакуируют из палестинского анклава в Египет. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Раненых палестинцев 19 ноября доставят в Египет, а затем перевезут в Турцию, где им окажут полноценную медицинскую помощь. МИД Турции 18 ноября заявил, что страна уже начала организовывать перевозку группы палестинцев, нуждающихся в лечении.

Ранее руководство Египта разрешило двум турецким кораблям зайти в порт для подготовки медцентров для раненых жителей Газы. Турция создаст в аэропорту Эль-Ариша 20 полевых госпиталей, в которых палестинцы смогут получить медицинскую помощь.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль и ХАМАС провести переговоры и урегулировать конфликт в палестинском анклаве. Он предложил организовать мирную конференцию с участием всех стран региона. По его мнению, это мероприятие сможет стать площадкой для диалога между израильским руководством и палестинским движением.

Турция Египет Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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