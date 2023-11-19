Объект инфраструктуры повредили в Киевской области

Медведев увидел в словах Байдена квинтэссенцию американской доктрины безопасности

США инвестируют в свой военно-промышленный комплекс и финансируют войны в других странах, чтобы себя обезопасить. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

Он прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что мировые кризисы могут привести к прогрессу. Медведев назвал это заявление квинтэссенцией американской доктрины безопасности и добавил, что США осознанно стремятся разжечь конфликты в других государствах.

«„Инвестиции“ в собственный ВПК, в войны на других континентах делают Штаты „более защищенными“. <…> Деньги кровь = хорошие инвестиции. Без комментариев», - отметил зампред Совбеза.

Медведев подчеркнул, что Байден полностью отдавал себе отчет, когда говорил о «пользе» кризисов. Он обратил внимание, что американский лидер не допускал «оговорку по Фрейду», а четко объявил всему миру о позиции США.

Ранее газета The Washington Post опубликовала статью Байдена. Президент США указал, что обострение конфликтов в секторе Газа и на Украине могут принести миру пользу и прогресс.