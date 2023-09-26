Объект инфраструктуры повредили в Днепропетровской области

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«В городе поврежден… инфраструктурный объект», - указал он.

Также о повреждении объекта критической инфраструктуры Днепропетровска сообщали 23 сентября. Об этом рассказал глава областной военной администрации Сергей Лысак. Какой именно объект пострадал, он не указал.

Во вторник, 26 сентября, по всей Украине дважды звучала воздушная тревога , в том числе в Днепропетровской области. Местных жителей призывали перебраться в укрытия. Предварительно, сирена заработала из-за запуска российского сверхзвукового истребителя МиГ-31 с нижегородского аэродрома.

Также 26 сентября взрыв прогремел на магистральном газопроводе в Лубенском районе Полтавской области. После этого на объекте вспыхнул пожар.

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