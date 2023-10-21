Объект инфраструктуры пострадал при пожаре в Днепропетровской области Украины
Инфраструктурный объект загорелся в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Пожар повредил здание во время действия воздушной тревоги в ночь на 21 октября. Об этом заявил глава областной военно-гражданской администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
Экстренные службы оперативно потушили пожар, отметил он.
Воздушная тревога прозвучала несколько раз в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Одесской и других областях Украины. Сирены прекратили звучать утром 21 октября.
Ранее мощные взрывы раздались подконтрольном киевскому режиму Херсоне. Глава местной украинской военной городской администрации Роман Мрочко посоветовал населению укрыться в безопасных местах. Информации о разрушениях или пострадавших не было.
Накануне, 20 октября, воздушную тревогу объявляли в Севастополе. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и не подходить к окнам. Кроме того, населению посоветовали перекрыть газ и укрыться в комнатах с несущими стенами.