Объект инфраструктуры на окраине Николаева получил повреждения после взрыва
Объект инфраструктуры на окраине Николаева получил повреждения в результате взрыва. Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Подробностей о том, что это за объект, Ким не привел. Данные о характере повреждений он также не стал публиковать.
О звуках взрывов в Николаевской и Сумской областях украинский телеканал ТСН сообщал около 04:30. В этих регионах объявили воздушную тревогу.
Накануне поздно вечером местное издание «Страна.ua» сообщало о взрыве в Киеве. Тревога при этом не объявлялась.
Днем 28 сентября воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
Глава совета Днепропетровской области Николай Лукашук позже публиковал данные о двух поврежденных зданиях и объекте инфраструктуры в Никополе.
Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.