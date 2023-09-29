Объект инфраструктуры на окраине Николаева получил повреждения после взрыва

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Подробностей о том, что это за объект, Ким не привел. Данные о характере повреждений он также не стал публиковать.

О звуках взрывов в Николаевской и Сумской областях украинский телеканал ТСН сообщал около 04:30. В этих регионах объявили воздушную тревогу.

Накануне поздно вечером местное издание «Страна.ua» сообщало о взрыве в Киеве. Тревога при этом не объявлялась.

Днем 28 сентября воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Глава совета Днепропетровской области Николай Лукашук позже публиковал данные о двух поврежденных зданиях и объекте инфраструктуры в Никополе.

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