Обама рассказал Байдену, как победить Трампа на выборах

По данным издания, Обама лично разговаривал с Байденом и его помощниками о необходимости реструктуризировать кампанию. По мнению политика, штаб американского лидера нужно наделить полномочиями, которые позволят принимать решения без предварительного согласования с Белым домом.

Он также заявил о необходимости начать более агрессивную предвыборную кампанию. Обама посоветовал Байдену пообщаться с бывшими сотрудниками своего предвыборного штаба, которые провели успешную кампанию по переизбранию в 2012 году.

Власти Великобритании начали собирать досье на политические взгляды Дональда Трампа , на случай, если его переизберут на второй срок осенью 2024 года.