Обама и его жена поддержат кандидатуру Харрис

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Поддержку преемнице президента США Джо Байдена также выразит Мишель Обама. По данным телеканала, политик не стал комментировать выдвижение Харрис, чтобы «не затмить» речь Байдена в Овальном кабинете.

«Он регулярно общается с ней (Харрис - прим. ред.

) и считает, что ее избирательная кампания началась хорошо, - указали в издании.

Помощники Обамы также допустили, что он может выступить вместе с вице-президентом в рамках предвыборной кампании.

Противоположную точку зрения высказала газета New York Post. В издании подчеркнули, что Обама считает Харрис некомпетентной и откажется ее поддержать в предвыборной гонке.

«Обама очень расстроен, потому что знает, что она не сможет выиграть», - сообщил RT.

Ранее с критикой вице-президента США выступил американский экс-лидер Дональд Трамп. Он назвал Харрис лгуньей и радикальной левой сумасшедшей.