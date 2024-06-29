Обама дал оценку Трампу и Байдену на дебатах

«Бывают неудачные дебаты. Поверьте мне, я знаю», - написал Обама.

При этом он поддержал нынешнего главу Белого дома, сказав, что тот не только посвятил всего себя борьбе за улучшение жизни простых людей, но и говорит правду, умеет отличать хорошее от плохого и может честно рассказать об этом.

Трампа он назвал человеком, который заботится только о себе и «лжет ради собственной выгоды».

Ранее две трети зрителей предвыборных дебатов в США на телеканале CNN признали их победителем Дональда Трампа.